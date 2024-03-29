Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, упрощающее процедуру присвоения статуса ветерана боевых действий для участников спецоперации на Украине.

Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин 29 марта с.г. заявил, что в новом постановлении, касающемся порядка присвоения статуса ветерана боевых действий, процесс получения данного статуса, а также выдачи удостоверений единого образца существенно упрощается.

Данное решение является ответом на сложившуюся ситуацию, когда многие участники боевых действий, в том числе те, кто принимал участие в специальных операциях, сталкивались с бюрократическими препятствиями на пути к получению заслуженных льгот и почетных званий. Известно, что некоторые военнослужащие по разным причинам утратили документы, включая контракты с органами военного управления, что существенно усложняло процесс подтверждения их статуса.

На основании нового постановления, для подтверждения статуса ветерана боевых действий теперь достаточно представить документы, подтверждающие факт награждения ведомственными или государственными наградами. Кроме того, приняты в расчёт документы, свидетельствующие о получении травм, контузий или ранений в ходе выполнения служебных обязанностей. Это ключевое новшество направлено на то, чтобы облегчить жизнь военнослужащим, признавая их заслуги и облегчая доступ к полагающимся льготам и гарантиям.



Важно отметить, что нововведение затрагивает прежде всего тех, кто непосредственно задействован в выполнении особых заданий Вооруженных сил РФ, и в значительной мере способствует снижению бюрократического давления на ветеранов. Решение Кабинета Министров расценивается как значимый шаг к поддержке тех, кто рискнул жизнью во имя безопасности и целостности своей страны.



В контексте социальной политики, принятое решение заслуживает одобрения и поддержки общественности, поскольку направлено на укрепление социальных гарантий и нормализацию жизненного уклада ветеранов боевых действий. Оно демонстрирует государственную заботу о лицах, принявших непосредственное участие в оборонительных и других специальных операциях, и является важным шагом на пути к созданию более справедливой системы социальной поддержки.