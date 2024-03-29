Компания Raytheon Technologies заключила 18-месячный контракт на обновление программного обеспечения и улучшение возможностей по контролю воздушного движения ключевой РЛС Тайваня

Американская компания Raytheon Technologies получила контракт стоимостью $323 млн на модернизацию тайваньской радиолокационной станции раннего предупреждения AN/FPS-115. Работы по модернизации должны быть завершены в течение 18 месяцев.

РЛС AN/FPS-115, введённая в эксплуатацию в 2013 году, является ключевым элементом системы противоракетной обороны Тайваня. Она предназначена для обнаружения запусков баллистических и крылатых ракет, а также контроля воздушного пространства. Особое внимание уделяется отслеживанию возможных угроз со стороны Китая.

В рамках модернизации планируется значительное усовершенствование программного обеспечения РЛС. Это позволит улучшить её возможности по классификации воздушных целей и выявлению потенциальных ракетных угроз. Кроме того, модернизация усилит интеграцию РЛС с системами ПВО и ПРО США.

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Между тем в Пекине уже выразили обеспокоенность в связи с заключением данного контракта. "Мы решительно выступаем против любых попыток Соединенных Штатов вмешиваться в наши внутренние дела и укреплять военные связи с Тайванем", - заявил официальный представитель МИД КНР.

Обострение ситуации вокруг Тайваня в последние месяцы вызывает опасения в международном сообществе относительно возможности военного конфликта в регионе. Эксперты предупреждают, что неосторожные действия или просчеты могут привести к непредсказуемым последствиям.