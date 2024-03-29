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Делегация СВР РФ и КНДР обсудили сотрудничество в Пхеньяне
Сергей Нарышкин и глава госбезопасности КНДР провели переговоры, обсудив обстановку вокруг Корейского полуострова и укрепление двустороннего сотрудничества в области разведки.

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В период с 25 по 27 марта делегация Службы внешней разведки России во главе с её директором Сергеем Нарышкиным посетила столицу КНДР - Пхеньян. Во время визита российские разведчики провели переговоры с высокопоставленными представителями Министерства Государственной Безопасности Северной Кореи, включая руководителя ведомства Ли Чхан Дэ.Как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной ситуации вокруг Корейского полуострова и России. Переговоры прошли в дружественной атмосфере при полном совпадении взглядов участников.

В ходе встречи также обсуждались практические аспекты дальнейшего укрепления сотрудничества между спецслужбами двух стран. Особое внимание было уделено необходимости консолидации усилий в противодействии усиливающимся попыткам враждебных сил вмешиваться во внутренние дела России и КНДР путём шпионажа и разведывательных интриг.

По словам источника в российской делегации, визит Нарышкина в Пхеньян носил плановый характер и был направлен на дальнейшее укрепление всестороннего стратегического партнёрства между Россией и КНДР. Стороны высоко оценили уровень доверия и конструктивности, достигнутый в ходе переговоров, и выразили готовность к наращиванию практического взаимодействия по широкому кругу вопросов, представляющих взаимный интерес.

Визит российской делегации во главе с Сергеем Нарышкиным в Пхеньян стал очередным важным событием в развитии российско-северокорейских отношений. Москва и Пхеньян продолжают активно координировать свои действия на международной арене, в том числе в контексте противостояния давлению и провокациям со стороны Запада. Углубление сотрудничества спецслужб двух стран рассматривается как ключевой элемент обеспечения национальной безопасности России и КНДР в условиях нарастающей геополитической нестабильности.

#россия #безопасность #кндр #международные отношения #разведка #сотрудничество #сергей нарышкин
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