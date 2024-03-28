28 марта, в столице Индии, Нью-Дели, открылся филиал крупнейшей израильской оборонной компании Israel Aerospace Industries (IAI), что ознаменовало масштабное расширение присутствия IAI в Индии и укрепило стратегическое партнерство между двумя странами.

28 марта, в столице Индии, Нью-Дели, состоялось торжественное открытие филиала крупнейшей израильской оборонной компании Israel Aerospace Industries (IAI). Это событие ознаменовало масштабное расширение присутствия IAI в Индии и укрепило стратегическое партнерство между двумя странами.

IAI является мировым лидером в разработке и производстве передовых технологий в области аэрокосмической и оборонной промышленности. Компания предлагает широкий спектр продуктов и решений, включая разведывательные спутники, ракетные системы, беспилотные летательные аппараты, кибербезопасность и другие инновационные технологии.

Филиал IAI в Нью-Дели будет концентрироваться на разработке, производстве и технической поддержке оборонной продукции, а также на сотрудничестве с индийскими партнерами в рамках локализации производства и технологического переноса.



Церемония открытия была посвящена памяти покойного президента и CEO IAI, Иосифа (Йоси) Вайцмана, который внёс значительный вклад в развитие отношений между Израилем и Индией.



Выступая на церемонии, генеральный директор IAI, Боаз Леви, выразил свою признательность индийской стороне за доверие и возможность расширить присутствие компании в Индии. Он подчеркнул, что IAI видит большой потенциал в сотрудничестве с индийскими партнерами и стремится к созданию совместных предприятий и разработке новых технологий.



Министр обороны Индии, Раджнатх Сингх, приветствовал открытие филиала IAI и отметил, что это событие является важным шагом в развитии стратегического партнерства между Индией и Израилем.



Израильский посол в Индии, Дрор Ронен, выразил уверенность в том, что филиал IAI в Нью-Дели станет значимым вкладом в укрепление связей между двумя странами.

