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Израильская оборонная компания Israel Aerospace Industries открывает филиал в Нью-Дели
28 марта, в столице Индии, Нью-Дели, открылся филиал крупнейшей израильской оборонной компании Israel Aerospace Industries (IAI), что ознаменовало масштабное расширение присутствия IAI в Индии и укрепило стратегическое партнерство между двумя странами.

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28 марта, в столице Индии, Нью-Дели, состоялось торжественное открытие филиала крупнейшей израильской оборонной компании Israel Aerospace Industries (IAI). Это событие ознаменовало масштабное расширение присутствия IAI в Индии и укрепило стратегическое партнерство между двумя странами.
IAI является мировым лидером в разработке и производстве передовых технологий в области аэрокосмической и оборонной промышленности. Компания предлагает широкий спектр продуктов и решений, включая разведывательные спутники, ракетные системы, беспилотные летательные аппараты, кибербезопасность и другие инновационные технологии.

Филиал IAI в Нью-Дели будет концентрироваться на разработке, производстве и технической поддержке оборонной продукции, а также на сотрудничестве с индийскими партнерами в рамках локализации производства и технологического переноса.

Церемония открытия была посвящена памяти покойного президента и CEO IAI, Иосифа (Йоси) Вайцмана, который внёс значительный вклад в развитие отношений между Израилем и Индией.

Выступая на церемонии, генеральный директор IAI, Боаз Леви, выразил свою признательность индийской стороне за доверие и возможность расширить присутствие компании в Индии. Он подчеркнул, что IAI видит большой потенциал в сотрудничестве с индийскими партнерами и стремится к созданию совместных предприятий и разработке новых технологий.

Министр обороны Индии, Раджнатх Сингх, приветствовал открытие филиала IAI и отметил, что это событие является важным шагом в развитии стратегического партнерства между Индией и Израилем.

Израильский посол в Индии, Дрор Ронен, выразил уверенность в том, что филиал IAI в Нью-Дели станет значимым вкладом в укрепление связей между двумя странами.

#политика #технологии #экономика #безопасность #оборона
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