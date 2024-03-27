Xiaomi представила свои инновационные Mijia Smart Audio Glasses - интеллектуальные аудиоочки, сочетающие передовые технологии и непревзойденный комфорт.

Xiaomi удивляет мир технологий с еще одним инновационным решением – интеллектуальными аудиоочками Mijia Smart Audio Glasses.

Mijia Smart Audio Glasses - это не просто аудиоочки, они предоставляют полный спектр функций для обеспечения комфортного и удобного прослушивания музыки, аудиокниг, звонков и других аудиоматериалов. Их дизайн, по заявлениям разработчиков, решен с учетом эргономики и удобства ношения, что делает их идеальным выбором для активных и находящихся на ходу слушателей.

Одной из ключевых особенностей Mijia Smart Audio Glasses является продвинутая интеграция с другими умными устройствами. С помощью специального мобильного приложения, являющегося частью экосистемы Xiaomi, пользователи смогут настроить и управлять аудиоочками с любого устройства. Кроме того, аудиоочки поддерживают связь с ассистентом голосового помощника и позволяют выполнять различные действия, такие как установка напоминаний, написание списков покупок и прочие операции без использования смартфона.



Техническая часть Mijia Smart Audio Glasses также не остается на неприкрытом. Устройство оснащено высококачественными динамиками с поддержкой активной номинала 40mm, которые обеспечивают изогнутый звуковой путь и чёткое, плавное воспроизведение звука. Кроме того, аудиоочки имеют адаптивный регулятор громкости и технологию нейтрализации шума, что позволяет наслаждаться качественным звуком в самых разнообразных условиях.



Существует также особая функция "Здоровый слух", которая помогает снизить уровень звука при необходимости и предотвращает риск нарушения слуха. Для обеспечения комфорта и безопасности при ношении Mijia Smart Audio Glasses оснащены пыле- и влагозащитой, а также соответствуют стандарту IP54.



Xiaomi продолжает демонстрировать свою надежность и инновационность в сфере разработки умных устройств, предлагая потребителям новое поколение аудиоочков. Mijia Smart Audio Glasses стали еще одним свидетельством этого тренда и демонстрируют готовность компании встать на позиции лидера в мире умнох технологий.