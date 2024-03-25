Премьер-министр Риши Сунак объявил о планах Великобритании значительно увеличить финансирование развития атомной энергетики и укрепления сил ядерного сдерживания страны для обеспечения энергобезопасности и обороноспособности.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о планах существенно увеличить финансирование развития атомной энергетики и укрепления ядерных сил сдерживания страны. Эта инициатива призвана обеспечить энергетическую безопасность Соединенного Королевства и повысить его обороноспособность в условиях нестабильной геополитической обстановки.

В официальном заявлении канцелярии премьер-министра говорится, что правительство намерено выделить значительные средства на строительство новых атомных электростанций на территории Великобритании. Этот шаг обусловлен стремлением снизить зависимость от импорта ископаемого топлива и сократить выбросы парниковых газов в атмосферу.

"Атомная энергетика играет ключевую роль в обеспечении энергетической безопасности нашей страны и достижении наших амбициозных климатических целей", – заявил Сунак. "Мы должны сделать все возможное, чтобы использовать этот чистый, надежный и доступный источник энергии".



Параллельно с развитием гражданской атомной программы кабинет министров также планирует существенно увеличить финансирование ядерных сил сдерживания Великобритании. По словам источников в правительстве, эти инвестиции направлены на модернизацию ядерного арсенала и систем его доставки в рамках обновления программы "Трайдент".



Данный шаг воспринимается экспертами как ответ на растущую напряженность в отношениях с Россией и Китаем, а также на ядерную угрозу со стороны Северной Кореи. Великобритания, как одна из ядерных держав, стремится сохранить свой статус и обезопасить себя от потенциальных угроз.



"В условиях нынешней нестабильной геополитической ситуации ядерное сдерживание остается залогом нашей национальной безопасности", – пояснил представитель кабинета министров, пожелавший остаться неназванным.



Решение правительства Сунака уже вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Сторонники "зеленой" энергетики и пацифисты выразили озабоченность в связи с наращиванием ядерного потенциала. Вместе с тем, многие аналитики считают данные меры оправданными и необходимыми для защиты интересов Британии.