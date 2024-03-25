Тайвань планирует внедрение массового производства пуленепробиваемых плит для своих вооруженных сил в 2025 году. Управление вооружений страны выделило 16 млн тайваньских долларов на разработку и тестирование плит, способных выдержать пули калибра 5,56 мм.

Тайваньское управление вооружений неожиданно объявило о своих планах по разработке и производству пуленепробиваемых плит для вооружённых сил. По сообщению Законодательного юаня, бюджет на разработку и производство этих плит составит 16 млн тайваньских долларов ($500 657).

Плиты, которые были модифицированы с учетом роста и веса тайваньцев, мобильности и других факторов, будут иметь вес 2,2 кг и рассчитаны на три пули со стальным сердечником АК74 или M855 калибра 5,56 мм.

При разработке плит были собраны образцы из страны и за рубежом, а также проведены стрельбы по ним. Для проверки их структурной целостности и эластичности плиты испытывались при температуре 70C и минус 10C в течение шести часов, а также дважды роняли с высоты 122 см и испытывали в течение часа круговой вибрацией с частотой 5 Гц.

Производственное предприятие № 205 уже завершило оценку и проверку плит, и в этом году планируется завершить военную проверку и подготовку к массовому производству.



Этот проект стал результатом сотрудничества между Тайваньским управлением вооружений и Министерством национальной обороны. По словам официальных лиц, новые пуленепробиваемые плиты будут играть важную роль в укреплении безопасности и защиты военных сил Тайваня.



Массовое производство плит состоится в 2025 году, и они будут поступать на вооружение армейских подразделений. Этот проект стал одним из самых масштабных в истории Тайваня, и он демонстрирует стремление страны укрепить свои военные возможности и обеспечить безопасность своих граждан.



Этот проект также подчеркивает важность сотрудничества между Тайванем и другими странами в сфере военных технологий. Тайвань надеется, что новые пуленепробиваемые плиты помогут укрепить его позиции в регионе и обеспечить более безопасную среду для его граждан.



Таким образом, Тайвань все больше укрепляет свои военные возможности и готовится к возможным угрозам. Массовое производство пуленепробиваемых плит - это только один из многих проектов, которые были разработаны для укрепления безопасности и защиты страны.