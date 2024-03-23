Рестораторы и торговые сети Москвы собираются направить выручку, полученную в выходные дни 23 и 24 марта, на помощь пострадавшим в теракте в «Крокус Сити Холле». Средства будут переданы в специальный фонд для сбора средств в помощь жертвам.

Рестораторы и крупные торговые сети Москвы собираются направить выручку, полученную 23 и 24 марта, на помощь пострадавшим в теракте в «Крокус Сити Холле», сообщил председатель координационного совета Федерации рестораторов и отельеров Сергей Миронов городским новостям «Москва».

«Эта трагедия затронула многих жизней, и мы, как сообщество предпринимателей, хотим выразить свою поддержку всем пострадавшим. Мы осознаем, что эта помощь не может восполнить все убытки и траты, которые понесли жертвы теракта, но мы хотим сделать все возможное, чтобы помочь в этом сложном для них моменте», — заявил Миронов.

Выручка, полученная в эти два дня, будет передана в специальный фонд, созданный для сбора средств в помощь пострадавшим. Этот фонд будет осуществлять распределение средств между пострадавшими и их семьями, а также покрывать медицинские и прочие расходы, связанные с терактом.



«Мы призываем всех москвичей и гостей нашей столицы поддержать нашу инициативу. Мы уверены, что товарищи по делу, а также частные лица, смогут собрать большую сумму в помощь жертвам теракта», — добавил Миронов.



«Мы уверены, что вместе мы сможем помочь тем, кому нужна наша поддержка», — подчеркнул Миронов.



Федерация рестораторов и отельеров Москвы объединяет более 12 тысяч предприятий города. Входит в состав Российской ассоциации туризма и гостехнологии. Его целью является содействие профессиональному росту членов организации, продвижению интересов предпринимателей и развитию туризма и гостехнологии в Москве.