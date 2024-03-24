23 марта 2023 года Президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий сдавать в аренду жилые помещения, не оборудованные индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов. Нововведение направлено на повышение энергоэффективности и стимулирование установки счетчиков в квартирах.

23 марта 2023 года Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, вносящий изменения в Жилищный кодекс РФ и ряд других законодательных актов. Одним из ключевых нововведений стал запрет на сдачу в аренду квартир, не оборудованных индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов, таких как электроэнергия, вода и газ.

Согласно новому закону, собственники жилых помещений обязаны установить счетчики до момента заключения договора аренды. В случае несоблюдения данного требования, арендодатели будут привлекаться к административной ответственности в виде штрафа. Размер штрафа составит от 5 до 10 тысяч рублей для физических лиц и от 20 до 40 тысяч рублей для юридических лиц.

Инициатива направлена на повышение энергоэффективности жилищного фонда и стимулирование граждан к установке индивидуальных приборов учета. По мнению экспертов, наличие счетчиков позволит арендаторам более точно контролировать свои расходы на коммунальные услуги и избежать переплат, связанных с усредненными нормативами потребления.



Закон вступит в силу через 180 дней после его официального опубликования. У собственников квартир будет достаточно времени, чтобы оборудовать свои жилые помещения необходимыми приборами учета. Государство планирует оказать поддержку социально незащищенным категориям граждан в виде субсидий на установку счетчиков.



Эксперты рынка недвижимости прогнозируют, что нововведение может привести к временному сокращению предложения квартир на рынке аренды, однако в долгосрочной перспективе эта мера принесет пользу как арендаторам, так и добросовестным арендодателям. Ожидается, что закон будет способствовать повышению прозрачности расчетов за коммунальные услуги и снижению конфликтных ситуаций между собственниками и нанимателями жилья.



Представители управляющих компаний и ТСЖ также поддерживают инициативу, отмечая, что наличие индивидуальных приборов учета упростит процесс начисления платежей и распределения затрат на общедомовые нужды.



Закон о запрете сдачи в аренду квартир без счетчиков является частью комплексной государственной политики по модернизации жилищно-коммунального хозяйства и повышению энергоэффективности в стране.