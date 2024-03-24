Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Yamaha Серый
Путин подписал закон о запрете сдачи в аренду квартир без счетчиков
23 марта 2023 года Президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий сдавать в аренду жилые помещения, не оборудованные индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов. Нововведение направлено на повышение энергоэффективности и стимулирование установки счетчиков в квартирах.

реклама

23 марта 2023 года Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, вносящий изменения в Жилищный кодекс РФ и ряд других законодательных актов. Одним из ключевых нововведений стал запрет на сдачу в аренду квартир, не оборудованных индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов, таких как электроэнергия, вода и газ.
Согласно новому закону, собственники жилых помещений обязаны установить счетчики до момента заключения договора аренды. В случае несоблюдения данного требования, арендодатели будут привлекаться к административной ответственности в виде штрафа. Размер штрафа составит от 5 до 10 тысяч рублей для физических лиц и от 20 до 40 тысяч рублей для юридических лиц.

Инициатива направлена на повышение энергоэффективности жилищного фонда и стимулирование граждан к установке индивидуальных приборов учета. По мнению экспертов, наличие счетчиков позволит арендаторам более точно контролировать свои расходы на коммунальные услуги и избежать переплат, связанных с усредненными нормативами потребления.

Закон вступит в силу через 180 дней после его официального опубликования. У собственников квартир будет достаточно времени, чтобы оборудовать свои жилые помещения необходимыми приборами учета. Государство планирует оказать поддержку социально незащищенным категориям граждан в виде субсидий на установку счетчиков.

Эксперты рынка недвижимости прогнозируют, что нововведение может привести к временному сокращению предложения квартир на рынке аренды, однако в долгосрочной перспективе эта мера принесет пользу как арендаторам, так и добросовестным арендодателям. Ожидается, что закон будет способствовать повышению прозрачности расчетов за коммунальные услуги и снижению конфликтных ситуаций между собственниками и нанимателями жилья.

Представители управляющих компаний и ТСЖ также поддерживают инициативу, отмечая, что наличие индивидуальных приборов учета упростит процесс начисления платежей и распределения затрат на общедомовые нужды.

Закон о запрете сдачи в аренду квартир без счетчиков является частью комплексной государственной политики по модернизации жилищно-коммунального хозяйства и повышению энергоэффективности в стране.

#путин #закон #недвижимость #энергоэффективность #жкх #коммунальные услуги #аренда квартир #арендаторы #арендодатели #счетчики
+
Написать комментарий (0)
Путин подписал закон об освобождении от ответственности участников СВО
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Индия участвует в подводной гонке за добычу самого ценного в мире аккумуляторного металла
+
Подводная лодка ВМС Великобритании HMS Vengeance установила новый рекорд пребывания под водой
4
Forbes: Украина извлечёт выгоду из F-16, но потеряет самолёты в первые недели использования
3
Пока Европа вводит ограничения на ввоз зерна из Украины, РФ заняла первое место по экспорту пшеницы
+
Данные исследования: почти треть российских компаний перешла на импортонезависимые аналоги SAP
3
Хороший суперфлагман Xiaomi 14 Ultra
2
В Индии смогли создать свой танковый двигатель, эквивалетный по мощности двигателю "Арматы"
2
AMD представила FSR 3.1 - новый уровень качества изображения без использования ИИ
1
Технологический прорыв в области OLED обещает навсегда устранить выгорание
+
Характеристики Samsung Galaxy S24 с искусственным интеллектом
1
Reuters: ООН приняла первую глобальную резолюцию по искусственному интеллекту
+
В России начали строительство трассы Дон-Сочи стоимостью 1.5 трлн. рублей
4
Ученые попались на публикации статей в научных журналах, сгенерированных искусственным интеллектом
2
Huawei выпустила обновление HarmonyOS для умных часов WATCH GT 3
+
Google предоставляет бесплатный доступ к Gemini 1.5 Pro для пользователей по всему миру
3
Новый вариант истребителя F-16 впервые доставлен заказчику
1
Американские чиновники надеются, что оборудование для производства 7-нм чипов в Китае рано или поздно деградирует
1
В Китае анонсированы смарт-часы Oppo Watch X на Snapdragon W5 Gen 1 с автономностью 100 часов
+
Riot Games перезапустила разработку MMO во вселенной League of Legends — предыдущая версия была слишком похожа на другие игры в этом жанре
+
Доля электрокаров и гибридов на авторынке Китая достигнет 50% уже в 2024 году
2

Популярные статьи

10 редких и очень полезных программ, которые я использую на ПК с Windows 10 уже много лет. Часть 4
24
Очень краткий обзор оперативной памяти Digma DDR3L на 8 Гб
18
Ноутбук vs компьютер – что выгоднее, и почему сборка игрового ПК в 2 раза дешевле и на 50% быстрее
33
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Март)
10
WP: В украинском городе Маков почти не осталось мужчин призывного возраста
34
Китай представил новый кластерный дрон для групповых атак
+
Видеокарты NVIDIA медленнее и дороже видеокарт AMD, но продаются намного лучше
29
ПК за 200 000р vs ноутбук за 250 000р – что быстрее, и стоит ли обращать внимание на видеокарту
6
Японцы не желают видеть американских военных в своих портах и на аэродромах
9
Генно-отредактированную свиную почку впервые пересадили человеку
3

Сейчас обсуждают

kastec
01:07
Облака - это водяной пар. Лазер испаряет мелкие капли , соответственно, теряет мощность и фркусировку
Bloomberg: хуситы пообещали не наносить удары по российским и китайским судам
l33t_h4x00r
01:05
Так как инопланетян не существует, то это не корабли из глубин космоса
Reuters: США обнародовали подробности наблюдения за НЛО в январе 2023 года
・ ・
01:04
Zystax, причина тряски?
10 редких и очень полезных программ, которые я использую на ПК с Windows 10 уже много лет. Часть 4
l33t_h4x00r
01:03
Я не особый фанат Путина, но в случае с Украиной, что он не так сделал? Ну разве что раньше не начал...Он не должен обеспечивать безопасность страны?
Google предоставляет бесплатный доступ к Gemini 1.5 Pro для пользователей по всему миру
Света Конфета
01:02
Я бы купила Радеончик, но мне позарез Nvenc нужен.
Видеокарты NVIDIA медленнее и дороже видеокарт AMD, но продаются намного лучше
Смирнов Колян
00:59
Ерунда всё это, кто быстрее, кто медленнее, игр то нет всё равно. Играть не во что.
Видеокарты NVIDIA медленнее и дороже видеокарт AMD, но продаются намного лучше
PanzerK
00:56
Мелковаты эти ваши "титаны" их на всю страну с десяток продалось...
Intel Core 2 Quad Q8300 2.5GHz против AMD Phenom II 925 2.8GHz - битва титанов прошлого
coth
00:36
Нет, это цельный чип.
Видеокарты NVIDIA медленнее и дороже видеокарт AMD, но продаются намного лучше
Элчин Исмаилов
00:25
Это плата за поддержку пмутина
Google предоставляет бесплатный доступ к Gemini 1.5 Pro для пользователей по всему миру
Сергей Гришин
00:15
Чукча не читатель? СУДОВОЕ это про корабли/суда, а про суды это СУДЕБНОЕ...решение.
Трамп отмечает первый провал своей стратегии от кампании до здания суда из-за крупного залога
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем