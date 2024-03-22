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Франция намерена включить пшеницу в защитный механизм ЕС для ограничения украинского импорта
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении включить пшеницу в список продуктов, попадающих под защитный механизм ЕС для ограничения импорта из Украины. Это решение вызвало обеспокоенность в Украине и будет являться ключевым вопросом в предстоящих переговорах.

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Президент Франции, Эмманюэль Макрон, заявил о дальнейшей поддержке местных производителей пшеницы и предложил включить зерно в защитный механизм Европейского Союза по ограничению импорта из Украины. Это выступление стало одним из основных пунктов его речи в ходе посещения агропромышленного предприятия в регионе Нормандия.
Подобный шаг имеет целью обеспечить стабильность и благополучие французского рынка пшеницы, который испытывает сильное давление со стороны украинских экспортеров. Украина на протяжении последних лет значительно наращивает объемы производства и экспорта зерна, что становится серьезным вызовом для европейских фермеров, в том числе и для французских.

Макрон подчеркнул, что такой шаг направлен на укрепление сотрудничества внутри ЕС и обеспечение равных условий конкуренции для местных производителей. Включение пшеницы в защитный механизм также призвано укрепить европейский сельскохозяйственный сектор и снизить его зависимость от импорта продуктов.

В то же время, критики такой инициативы указывают на возможные последствия для международной торговли и отношений между ЕС и Украиной. Ограничение импорта пшеницы может негативно сказаться на развитии украинского агросектора и усилить экономическое давление на страну.

Отметим, что в последние годы Европейский Союз активно использует защитные механизмы по ряду товарных групп, включая сталь, алюминий и солнечные панели. Включение пшеницы в этот список продемонстрирует еще большую заинтересованность ЕС в поддержке своих отраслей от внешней конкуренции.

В ближайшее время предложение Макрона будет обсуждаться на уровне ЕС, и только после этого станет ясно, с какими последствиями для отечественных и иностранных производителей пшеницы столкнутся участники рынка.

#украина #франция #импорт #эммануэль макрон #пшеница #защитный механизм ес #сельскохозяйственный сектор #торговые отношения.
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