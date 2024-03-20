Совет Федерации одобрил законопроект о включении Березовского и Белоярского муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа в Арктическую зону РФ. Новые меры государственной поддержки и реализация Арктической стратегии позволят раскрыть их экономический и социальный потенциал, обеспечить экологическую безопасность и сохранить уникальное культурное наследие коренных народов Севера.

20 марта Совет Федерации РФ одобрил законопроект о включении Березовского и Белоярского муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) в Арктическую зону Российской Федерации.

Данное решение открывает новые возможности для развития этих районов, обладающих значительным потенциалом в сфере добычи полезных ископаемых и природных ресурсов.

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Березовский и Белоярский районы расположены на севере ХМАО и отличаются низкой плотностью населения. Однако их территория богата углеводородами, цинком, кварцем и свинцом. Кроме того, районы обладают уникальными природными ресурсами, включая обширные лесные массивы, многочисленные озера и реки.



Включение этих районов в Арктическую зону позволит распространить на них специальные меры государственной поддержки бизнеса, включая налоговые льготы и инвестиционные преференции. Кроме того, на районы будет распространяться действие Арктической стратегии, предусматривающей комплексное развитие производства, социальной сферы, здравоохранения и сохранения языков и культуры малых народов Севера.



