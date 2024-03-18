Минпромторг подготовил проект постановления, которое позволит российским производителям признавать белорусские чипы, платы и другие компоненты как отечественные.

Министерство промышленности и торговли РФ разработало проект решения кабинета министров, который касается признания материалов и компонентов из Белоруссии как российских. Предложение было размещено для общественного обсуждения на портале, где публикуются законопроекты и правовые акты.

Принятие этого постановления позволит российским производителям признавать белорусские чипы, платы и другие компоненты как отечественные. Это означает, что при закупках для государственных нужд и при расчете доли российских товаров в продукции компании белорусские компоненты будут учитываться наравне с российскими.

В пояснительной записке к проекту постановления отмечается, что его принятие будет способствовать развитию кооперации между российскими и белорусскими предприятиями, а также повысит уровень импортозамещения в российской промышленности.



Минпромторг обосновывает необходимость признания белорусских компонентов российскими тем, что Белоруссия является стратегическим партнером России, а ее промышленность тесно интегрирована с российской. Кроме того, белорусские компоненты часто используются в российских товарах, и их признание российскими позволит снизить зависимость от импорта.

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Некоторые эксперты считают, что его принятие позволит российским производителям обойти санкции и продолжить закупать необходимые им компоненты из Белоруссии.