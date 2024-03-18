В июле Польша и Германия планируют объединить усилия для создания совместной боевой группы быстрого реагирования численностью 5 тысяч человек с целью укрепления обороны и сотрудничества в рамках НАТО и ЕС.

В рамках укрепления обороноспособности Европы Польша и Германия договорились о создании совместной боевой группы быстрого реагирования численностью 5 тысяч человек. Об этом сообщил министр обороны Польши Мариуш Косиняк-Камыш после встречи с немецким коллегой в Берлине.



"Мы приняли важное решение о формировании совместной польско-германской боевой группы, которая будет насчитывать около 5 тысяч военнослужащих. Это мощный сигнал нашей решимости защищать безопасность региона", - заявил глава Минобороны Польши.

По его словам, новое формирование будет способно быстро реагировать на возникающие кризисные ситуации и угрозы в Восточной Европе. Оно будет оснащено современной военной техникой и вооружением, а также обладать высокой мобильностью.

реклама "Это станет важным элементом общей системы обороны НАТО на восточном фланге альянса. Наши страны демонстрируют приверженность коллективной безопасности и готовность совместно противостоять любым вызовам", - подчеркнул Косиняк-Камыш.

Министры обороны Польши и Германии отметили, что создание совместной боевой группы является логичным продолжением углубления военно-технического сотрудничества двух стран в последние годы. Ранее Варшава и Берлин договорились о совместной разработке и производстве новейших образцов бронетехники, артиллерийских систем, средств ПВО и другого вооружения.

"Наши страны намерены играть ключевую роль в обеспечении безопасности на восточном фланге НАТО. Совместная боевая группа станет важным инструментом сдерживания и при необходимости - быстрого реагирования на кризисные ситуации", - сказал министр обороны Германии.

Детали формирования, дислокации и оснащения новой польско-германской боевой группы будут прорабатываться в ближайшее время. Ожидается, что ее развертывание будет завершено к концу 2025 года.



Создание совместной группы быстрого реагирования является частью более широких усилий Польши и Германии по укреплению восточного фланга НАТО. Страны наращивают военное присутствие в регионе, модернизируют вооруженные силы и активизируют военные учения.

