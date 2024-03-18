Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш выступил с призывом к России и США как можно скорее возобновить переговоры по продлению или замене Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3), который истекает в 2026 году. Он предупредил, что отсутствие нового соглашения может привести к новой гонке ядерных вооружений.

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антонио Гутерриш сегодня обратился с настоятельным призывом к России и Соединенным Штатам как можно скорее возобновить переговоры по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3), который истекает в 2026 году.

"Мы находимся на опасном перекрестке в отношениях между двумя крупнейшими ядерными державами мира", - заявил Гутерриш на пресс-конференции в штаб-квартире ООН. "Истечение ДСНВ-3 в 2026 году может привести к новой гонке ядерных вооружений, что недопустимо в современном мире. Поэтому я настоятельно призываю Россию и США как можно скорее возобновить переговоры и договориться о продлении или замене этого важнейшего соглашения".

Договор СНВ-3, подписанный в 2010 году президентами Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой, ограничивает количество развернутых ядерных боеголовок у России и США до 1550 единиц у каждой стороны. Он считается краеугольным камнем стратегической стабильности между двумя государствами. Однако в последние годы отношения между Москвой и Вашингтоном сильно ухудшились из-за ряда геополитических конфликтов, включая конфликт на Украине.



"Сейчас как никогда важно, чтобы Россия и США сели за стол переговоров и нашли взаимоприемлемое решение по ДСНВ-3 или его замене. Это необходимо для обеспечения глобальной безопасности и стабильности", - подчеркнул Гутерриш.



Генсек ООН также выразил обеспокоенность тем, что отсутствие нового соглашения может привести к гонке ядерных вооружений, что повысит риски случайного или непреднамеренного применения ядерного оружия. Он призвал обе страны проявить политическую волю и мудрость для достижения нового договора.



"Мир не может себе позволить новую холодную войну или даже более серьезный конфликт между Россией и США. Слишком высока цена. Поэтому я призываю лидеров двух стран подняться над разногласиями и сосредоточиться на сохранении стратегической стабильности", - заявил Гутерриш.



Переговоры по продлению или замене ДСНВ-3 должны начаться как можно скорее, считает генсек ООН. Он предложил свое посредничество в этом процессе, если это будет полезно для сторон.

реклама

В заключение Гутерриш подчеркнул, что от успеха переговоров по ДСНВ-3 зависит не только будущее ядерного разоружения, но и перспективы всего международного порядка, основанного на правилах. "Мы должны сделать все возможное, чтобы сохранить этот порядок и не допустить возврата к опасной конфронтации между Востоком и Западом".