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Флаг НАТО поднят перед зданием парламента Швеции на фоне протестов
В Стокгольме состоялась торжественная церемония поднятия флага НАТО, ознаменовавшая официальное вступление Швеции в Североатлантический альянс. Мероприятие собрало высокопоставленных гостей, включая короля и премьер-министра, однако не обошлось без протестов противников членства Швеции в НАТО.

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В понедельник, 18 марта 2024 года, у здания шведского парламента в Стокгольме состоялась торжественная церемония поднятия флага НАТО. Это знаменательное событие ознаменовало официальное вступление Швеции в Североатлантический альянс после многих лет обсуждений и дебатов.
Церемония собрала множество высокопоставленных гостей, включая короля Карла XVI Густава, премьер-министра Ульфа Кристерссона, спикера парламента Андреаса Норлена, а также дипломатов и представителей правительства. На фоне развевающегося флага НАТО лидеры Швеции произнесли речи, в которых подчеркнули историческое значение этого шага для страны.
"Сегодня мы пишем новую главу в истории Швеции. Наше вступление в НАТО знаменует собой поворотный момент, который укрепит нашу безопасность и позволит Швеции играть более весомую роль на международной арене", - заявил премьер-министр Ульф Кристерссон.

Со своей стороны, король Карл XVI Густав отметил, что "Швеция всегда была приверженцем мира и безопасности, и наше членство в НАТО станет важным вкладом в эти усилия". Монарх подчеркнул, что присоединение к альянсу открывает новые возможности для Швеции в плане сотрудничества и укрепления связей с союзниками.

Однако церемония не обошлась без протестов. Группа демонстрантов скандировала лозунги "Нет НАТО" в знак несогласия с решением правительства вступить в Североатлантический альянс. Полиции пришлось обеспечивать порядок и сдерживать участников акции, чтобы не допустить каких-либо инцидентов.

Вступление Швеции в НАТО стало кульминацией многолетних дебатов в шведском обществе. Долгое время Швеция придерживалась политики военного неприсоединения, но события на Украине и растущая геополитическая напряженность в Европе подтолкнули страну к пересмотру этой позиции. В 2022 году правительство Швеции официально подало заявку на вступление в НАТО, которая была одобрена альянсом в прошлом году.

Сегодняшняя церемония стала кульминацией этого процесса. Она символизирует новую эру в истории Швеции, когда страна будет играть более активную роль в обеспечении коллективной безопасности в Европе в рамках НАТО. Это решение, несомненно, окажет значительное влияние на геополитическую ситуацию в Северной Европе и на всем континенте.

#нато #безопасность #швеция #протесты #членство #внешняя политика #церемония #стабильность.
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