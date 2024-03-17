Министр обороны Испании Маргарита Роблес выступила с предупреждением о потенциальной угрозе войны. Она призвала Европу осознать близость этой опасности и продолжить поддерживать Украину в её борьбе за суверенитет и территориальную целостность.

Министр обороны Испании Маргарита Роблес выступила с резким предупреждением о потенциальной угрозе войны, которая, по её мнению, является "тотальной и абсолютной". В своём выступлении она призвала Европу осознать близость этой опасности и не поддаваться иллюзиям безопасности.

"Это не чистая гипотеза, это реальность. Угроза тотальная и абсолютная", - сказала Роблес, подчеркнув серьёзность ситуации. Она также выразила надежду на то, что все союзники продолжат поддерживать Украину. По словам министра, угроза войны является не только военной проблемой, но и политической и экономической. "Это угроза нашей безопасности, нашей демократии и нашего образа жизни", - сказала она.



Роблес также обратилась к международному сообществу с призывом к объединению усилий для предотвращения войны. "Мы должны работать вместе, чтобы предотвратить эту угрозу и защитить наши ценности и интересы", - сказала она. Министр обороны Испании выступила с этим заявлением после встречи с главами оборонных ведомств стран НАТО, на которой обсуждались меры по усилению безопасности в регионе.



Многие эксперты сходятся во мнении, что угроза войны в Европе становится всё более реальной в связи с нарастанием напряжённости в отношениях между Россией и Украиной. Роблес также затронула тему увеличения военного бюджета Испании, заявив, что страна должна быть готова к любым вызовам безопасности. "Мы должны инвестировать в нашу безопасность и защиту, чтобы быть готовыми к любым угрозам", - сказала она.



Министр подчеркнула, что увеличение военного бюджета не означает отказ от мирных решений конфликтов, а является необходимой мерой для обеспечения безопасности страны и её граждан.