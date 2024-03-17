Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана в партнерстве с Всероссийским научно-исследовательским институтом автоматики им. Н. Л. Духова анонсировали запуск первого в России контрактного производства сверхпроводниковых квантовых процессоров, что станет значительным вкладом в развитие национальных технологий и обеспечение технологического суверенитета страны.

Московский государственный технический университет (МГТУ им. Н. Э. Баумана) совместно с индустриальным партнером - Всероссийским научно-исследовательским институтом автоматики имени Н. Л. Духова (ВНИИА им. Н. Л. Духова), объявили о планах по созданию первого в России контрактного производства сверхпроводниковых квантовых процессоров, предназначенных для использования в сверхмощных компьютерных системах. Об этом стало известно из официального сообщения пресс-службы Министерства науки.

Проект ставит своей целью разработку и производство отечественных квантовых процессоров, которые могут служить основой для создания нового поколения суперкомпьютеров. Квантовые компьютеры обещают революционные изменения во многих сферах, включая криптографию, материаловедение, фармацевтику и искусственный интеллект, благодаря своей способности обрабатывать информацию на порядки быстрее существующих компьютерных систем.

В рамках сотрудничества МГТУ им. Н. Э. Баумана предоставит научные исследования и технологическую экспертизу, в то время как ВНИИА им. Н. Л. Духова сосредоточится на инженерных и производственных аспектах. Совместные усилия университета и института направлены на создание конкурентоспособной технологии, которая может ускорить внедрение квантовых вычислений в промышленность и науку.



Проект также получит поддержку от российского правительства, что подчеркивает стратегическое значение развития высокотехнологичных отраслей и научного потенциала страны. Ожидается, что первые образцы квантовых процессоров будут представлены уже в ближайшие годы, что позволит России занять одно из лидирующих мест на мировой арене в области квантовых технологий.



Эксперты отмечают, что успех в разработке и производстве сверхпроводниковых квантовых процессоров может иметь долгосрочные положительные последствия для российской экономики, научного прогресса и оборонной способности, а также предоставит дополнительные возможности для образования и подготовки высококвалифицированных специалистов в области квантовых технологий.