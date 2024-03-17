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Сбер внедряет нейросеть GigaChat в российские автомобили: новый этап в автопроме
Сбер анонсировал планы по интеграции своей разработки, нейросети GigaChat, в российские автомобили на этапе их производства. Это решение направлено на предоставление новых онлайн-услуг водителям прямо в их автомобилях.

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В стремлении соответствовать мировым тенденциям цифровизации и развития технологий искусственного интеллекта, российский финансовый гигант Сбер объявил о планах интеграции своей разработки — нейросети GigaChat — в системы информационно-развлекательных комплексов автомобилей, производимых в России.
По словам представителей Сбера, внедрение GigaChat позволит водителям использовать голосовые команды для управления функциями автомобиля, получения актуальной информации о дорожной обстановке, а также осуществления финансовых операций, таких как оплата топлива, парковки или штрафов, без отвлечения от управления транспортным средством.
Технология, основанная на искусственном интеллекте, обладает способностью к обучению и адаптации под индивидуальные особенности речи и предпочтения пользователя. Это означает, что чем чаще водитель будет взаимодействовать с системой, тем точнее и эффективнее она будет выполнять поставленные задачи.

Проект станет результатом совместной работы инженеров Сбера и крупнейших российских автопроизводителей. Ожидается, что первые автомобили с предустановленной нейросетью GigaChat поступят в продажу уже в следующем году. При этом Сбер планирует предложить систему и на вторичном рынке в виде обновления программного обеспечения для современных моделей машин.

Эксперты отмечают, что такой шаг позволит Сберу укрепить свои позиции на рынке цифровых технологий и предоставит потребителям новый уровень взаимодействия с автомобилем и банковскими услугами. Кроме того, интеграция искусственного интеллекта в автомобильные системы считается важным шагом на пути к полноценным беспилотным транспортным средствам.

Внедрение нейросети в автомобили также ожидается сыгрет значительную роль в повышении безопасности дорожного движения. Помощник на основе искусственного интеллекта сможет предупреждать о возможных опасностях, напоминая водителям о необходимости соблюдения скоростного режима, рекомендуя безопасные маршруты и даже анализируя состояние водителя на предмет усталости.

Не остаются без внимания и вопросы приватности и безопасности данных. Сбер гарантирует, что все информационные потоки будут защищены согласно самым строгим стандартам, а обработка персональных данных будет осуществляться в соответствии с российским законодательством.

#технологии #искусственный интеллект #автомобили #безопасность #инновации #нейросеть #транспорт #сбер #цифровизация #интеграция #gigachat #автоиндустрия
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