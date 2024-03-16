Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш направил письма президентам России и Турции с призывом принять меры для деэскалации ситуации в Черном море и гарантировать свободу коммерческого судоходства в регионе.

В ответ на нарастающую напряженность в Черном море, Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш направил официальные письма Президенту Российской Федерации Владимиру Путину и Президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану. В этих документах выражается глубокая обеспокоенность текущей ситуацией в регионе и подчеркивается необходимость обеспечения безопасности и свободы морского судоходства в Черном море.

Ситуация в Черном море остается натянутой из-за военных действий и политических разногласий, что вызывает беспокойство не только среди прибрежных государств, но и на международном уровне. В своих письмах Гутерриш призывает к сотрудничеству между Россией и Турцией для обеспечения безопасности морского транспорта, что крайне важно для поддержания стабильности в регионе и обеспечения глобальной продовольственной безопасности.

"Свобода судоходства и безопасность морских путей в Черном море имеют решающее значение для многих стран, зависящих от морских путей для экспорта и импорта товаров, включая продовольствие и энергетические ресурсы", - подчеркивает Гутерриш в своем обращении.



Особое внимание в письмах уделяется продовольственной безопасности. Черноморский регион является ключевым маршрутом для транспортировки зерновых и других сельскохозяйственных продуктов, важных для мирового рынка. Напряженность и нестабильность в этом регионе могут привести к серьезному сбою в поставках, что окажет негативное влияние на мировые продовольственные рынки.



В заключение своих писем, Генеральный секретарь ООН выразил надежду на то, что все заинтересованные стороны продемонстрируют готовность к диалогу и сотрудничеству с целью найти мирное решение текущей ситуации и предотвратить любые действия, которые могли бы подвергнуть рискам безопасность и свободу морского судоходства в Черном море.

Ответы на эти письма от руководителей государств пока не поступали, однако международное сообщество внимательно следит за развитием ситуации, надеясь на скорое восстановление стабильности в регионе.