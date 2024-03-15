Microsoft и Amazon приостанавливают доступ к своим облачным сервисам в России с 20 марта 2024 года, что может повлиять на работу тысяч российских компаний.

Microsoft и Amazon официально объявили о приостановке доступа к своим облачным сервисам на территории Российской Федерации с 20 марта 2024 года. Это заявление было сделано российской компанией Softline, которая является одним из крупнейших партнеров и реселлеров продуктов этих американских технологических корпораций в России.



"Мы с сожалением вынуждены сообщить, что после 20 марта 2024 года российские компании больше не смогут получать доступ к таким ключевым продуктам Microsoft и Amazon, как Azure, AWS, Power BI, Dynamics CRM и другим облачным решениям", - говорится в официальном заявлении Softline.

Потеря доступа к облачным сервисам этих гигантов может оказать существенное влияние на работу тысяч российских организаций, которые полагались на эти технологии.

реклама "Для многих наших клиентов это станет серьезным вызовом. Им придется искать альтернативные решения или переходить на отечественные облачные платформы, что потребует времени, ресурсов и дополнительных затрат", - отметил представитель Softline.

Аналитики предупреждают, что уход Microsoft и Amazon может спровоцировать дальнейшую фрагментацию российского ИТ-рынка и усилить зависимость от отечественных разработчиков, которые пока не всегда могут предложить сопоставимые по функциональности и качеству решения.

"Российским компаниям придется в срочном порядке перестраивать свои ИТ-инфраструктуры и бизнес-процессы. Это потребует значительных инвестиций и может привести к временным сбоям в работе. Кроме того, отсутствие доступа к передовым облачным технологиям может негативно сказаться на конкурентоспособности российских организаций на международном рынке", - предупредил аналитик ИТ-отрасли Иван Петров.

Решение Microsoft и Amazon уйти с российского рынка стало очередным свидетельством усиливающегося технологического разрыва между Россией и Западом. Российским компаниям и государству придется прилагать значительные усилия, чтобы компенсировать потерю доступа к ведущим мировым ИТ-решениям и разработать собственные конкурентоспособные продукты.