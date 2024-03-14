Вместо прямого финансирования из бюджета, администрация Байдена рассматривает возможность предоставления помощи Украине в форме кредитов и передачи вооружений по программе ленд-лиза, чтобы снизить нагрузку на американских налогоплательщиков.

Администрация Байдена работает над новым законопроектом, который коренным образом изменит способ оказания военной помощи Украине. Согласно информации вместо прямого финансирования из госбюджета США планируют предоставлять Киеву кредиты и военную технику по программе ленд-лиза.

Этот шаг серьезно отличается от недавно одобренного Сенатом пакета помощи на $60 млрд, который должен был выделяться напрямую из федерального бюджета. Член Палаты представителей Дастин Джонсон, республиканец из Южной Дакоты, заявил, что новый подход позволит продолжать поддержку Украины, не обременяя американских налогоплательщиков дополнительными расходами.

"Мы полностью поддерживаем борьбу украинского народа, - заявил конгрессмен Джонсон. - Но в условиях растущей инфляции и замедления экономического роста мы не можем позволить себе выделять десятки миллиардов долларов прямых ассигнований. Кредиты и ленд-лиз - гораздо более устойчивый путь".

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Программа ленд-лиза, восходящая к Второй мировой войне, позволяет США передавать военную технику союзникам на условиях аренды с последующим выкупом или возвратом. По условиям кредитной линии, которую рассматривает администрация, Украина сможет закупать вооружения у американских производителей, выплачивая стоимость по льготным ставкам в течение длительного периода.



Критики нового плана указывают, что он фактически перекладывает финансовое бремя на плечи самой Украины, которая уже несет колоссальные экономические потери из-за войны. Тем не менее, в Белом доме рассчитывают, что кредитная схема окажется более жизнеспособной в долгосрочной перспективе.

"Мы твердо намерены и дальше содействовать Украине в ее борьбе, - заявила пресс-секретарь Белого дома Карен Джин-Пьер. - Однако нам необходимо найти баланс между этой важнейшей задачей и фискальной ответственностью перед американским народом".

Законопроект, детали которого пока не разглашаются, должен быть внесен в Конгресс в ближайшие недели. Ожидается, что он вызовет жаркие дебаты как среди республиканцев, так и среди демократов, разделенных по вопросу оптимального пути дальнейшей помощи Киеву.