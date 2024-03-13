В апреле ожидается встреча на высшем уровне между лидерами США, Японии и Филиппин. Саммит, совпадающий с визитом японского премьер-министра Фумио Кисиды в Вашингтон, нацелен на обсуждение вопросов региональной безопасности, оборонного сотрудничества и экономических отношений, в контексте растущего влияния Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В ближайшее время может состояться встреча лидеров трех стран - США, Японии и Филиппин. По предварительным данным, переговоры пройдут в апреле этого года, во время визита премьер-министра Японии Фумио Кисиды в Вашингтон.

Источники в правительствах этих стран подтвердили, что подготовка к тристороннему саммиту ведется в напряженном темпе. Ожидается, что в ходе встречи лидеры стран обсудят широкий круг вопросов, касающихся безопасности, экономического сотрудничества и региональных отношений.

Особенное внимание, по всей видимости, будет уделено укреплению сотрудничества в области обороны и безопасности. В последнее время наблюдается обострение ситуации в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, что вызывает серьезную озабоченность у стран региона. США, Япония и Филиппины выступают за соблюдение международного права и свободы навигации в этих водах.



Предполагается, что во время беседы лидеров стран также будет обсуждена перспектива развития экономического сотрудничества. Все три страны являются ключевыми игроками в Азиатско-Тихоокеанском регионе и имеют тесные экономические связи. Рассчитывается, что укрепление сотрудничества в этой сфере способствует повышению эффективности экономики стран и усилению их позиций на мировой арене.



Кроме того, на повестке дня предстоящей встречи, вероятно, будет стоять вопрос о региональных отношениях. США, Япония и Филиппины традиционно поддерживают тесные связи с другими странами Азиатско-Тихоокеанского региона и выступают за укрепление регионального сотрудничества. В этом контексте обсуждается возможность создания нового формата для диалога и сотрудничества между странами региона.



Пока точная дата проведения тристоронней встречи не называется, однако, по данным СМИ, она может состояться уже в апреле. Это будет первая встреча лидеров трех стран в таком формате за последние несколько лет. Как отметили эксперты, она может стать важным шагом в направлении укрепления сотрудничества и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.



Премьер-министр Японии Фумио Кисида, президент США Джо Байден и президент Филиппин Родриго Дутерте ранее неоднократно подчеркивали важность развития отношений между своими странами. Теперь, по всей видимости, им предстоит продемонстрировать единство и готовность к решению насущных проблем на тристоронней встрече на высшем уровне.