Министерство Вооруженных сил Франции объявило о планах потратить 2 миллиарда евро на развитие технологий искусственного интеллекта в течение следующих шести лет.

В ближайшем будущем Франция планирует вложить значительные средства в развитие технологий искусственного интеллекта (ИИ) для укрепления своих вооруженных сил. Об этом сообщил глава Министерства Вооруженных сил (ВС) Франции Себастьен Лекорнью во время пресс-конференции.

Фото: глава министерства вооруженных сил Франции Себастьен Лекорнью Согласно словам министра, в течение следующих шести лет французское оборонное ведомство намерено потратить 2 миллиарда евро на развитие ИИ. Это решение стало ответом на растущие вызовы в сфере безопасности, с которыми сталкивается страна в условиях быстрого технологического прогресса.

"Искусственный интеллект является ключевым фактором для поддержания нашего превосходства в военной сфере. Мы должны быть готовы к будущим угрозам, и ИИ является одним из главных инструментов, которые помогут нам справиться с ними," - заявил Лекорнью.



По его словам, инвестиции будут направлены на разработку новых технологий, а также на обучение военного персонала работе с системами ИИ. Одной из главных задач будет создание "интеллектуальных систем поддержки принятия решений", которые позволят улучшить эффективность боевых действий и снизить риск для военнослужащих.



Кроме того, французское Министерство Вооруженных сил планирует усилить сотрудничество с ведущими технологическими компаниями в области ИИ, а также с академическими учреждениями и исследовательскими центрами.



Это не первый случай, когда Франция делает ставку на технологии ИИ в военной сфере. В 2018 году президент страны Эмманюэль Макрон представил национальную стратегию развития искусственного интеллекта, согласно которой к 2022 году в стране должно быть создано не менее 10 глобальных лидеров в этой области.



Однако, несмотря на амбициозные планы, эксперты предупреждают о возможных рисках, связанных с применением ИИ в военных целях. Они указывают на то, что использование автономных систем может привести к неконтролируемым последствиям и увеличить риск эскалации конфликтов.



Тем не менее, французское руководство уверено, что инвестиции в ИИ позволят стране оставаться конкурентоспособной в условиях растущей международной напряженности и технологического прогресса.



"Мы не можем позволить себе отставать от других стран в области искусственного интеллекта. Это вопрос национальной безопасности и суверенитета," - подчеркнул Себастьен Лекорнью.



Таким образом, Франция продолжает активно развивать свои вооруженные силы, делая ставку на новейшие технологии. Инвестиции в разработку искусственного интеллекта станут одним из ключевых направлений военной политики страны в ближайшие годы.