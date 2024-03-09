Пакистан объявил о значительном достижении в оборонной промышленности, представив «Haider» - первый полностью отечественно произведенный основной боевой танк. Разработанный на основе китайского экспортного танка VT-4, «Haider» обладает улучшенной броней, маневренностью и системами вооружения. Этот шаг подчеркивает стремление Пакистана к оборонной самодостаточности и укрепляет его позиции на международном рынке военной техники.

В исторический момент для пакистанской оборонной промышленности, страна с гордостью представила свой первый полностью отечественно произведенный основной боевой танк, получивший название "Haider". Это значительное достижение является результатом многолетних усилий по развитию и укреплению оборонного сектора Пакистана, а также стремления к самодостаточности в производстве военной техники.

"Haider" является доработанной версией китайского экспортного танка VT-4, который начал поступать на вооружение Вооруженных Сил Пакистана в 2022 году. Эти изменения были проведены пакистанскими инженерами с целью адаптации машины к специфическим условиям эксплуатации в регионе, а также для улучшения ее боевых характеристик.



Разработка "Haider" отражает глубокие знания и опыт пакистанских специалистов в области танкостроения, а также тесное сотрудничество с китайскими партнерами. Этот проект стал возможным благодаря комбинации передовых технологий, обмену знаниями и совместным усилиям двух стран.



Основным боевым танком "Haider" обладает рядом улучшений по сравнению с VT-4, в том числе усиленной броней, повышенной маневренностью и улучшенными системами вооружения. Кроме того, танк оснащен современной системой управления огнем и электроникой, которые значительно повышают его эффективность на поле боя.



