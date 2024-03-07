Сегодня министр обороны Тайваня, генерал-майор Чжоу Цзянкун, подтвердил, что тайваньские вооруженные подразделения активно обучаются на территории Соединенных Штатов. Это событие стало частью укрепления военного сотрудничества между Тайванем и США.

Сегодня министр обороны Тайваня, генерал-майор Чжоу Цзянкун, подтвердил, что тайваньские вооруженные подразделения активно обучаются на территории Соединенных Штатов. Это событие стало частью укрепления военного сотрудничества между Тайванем и США.

Генерал-майор Чжоу Цзянкун заявил: "Мы ценим поддержку Соединенных Штатов в области военного обучения. Наши вооруженные силы получают ценный опыт и знания, которые помогут нам укрепить нашу оборону и обеспечить безопасность нашей страны."

Это сотрудничество не только способствует повышению профессионализма тайваньских вооруженных сил, но также укрепляет дружественные отношения между Тайванем и Соединенными Штатами. Американские инструкторы и эксперты вносят важный вклад в обучение тайваньских военных, обмен опытом и совместные учения.



Это событие приходится на фоне напряженных отношений между Тайванем и Китаем. Китай продолжает усиливать военную активность вблизи Тайваня, что вызывает обеспокоенность в регионе. Сотрудничество с Соединенными Штатами помогает Тайваню укрепить свою оборону и поддержать стабильность в регионе.