Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Yamaha Серый
Армия США заказала у Lockheed Martin ракеты PrSM на 219 млн долларов
Компания Lockheed Martin получила четвертый контракт на производство высокоточных ударных ракет PrSM для армии США, которые способны поражать цели на дальности до 499 километров с высокой точностью и надежностью.

реклама

Компания Lockheed Martin объявила о заключении контракта с армией США на сумму 219 миллионов долларов на производство высокоточных ударных ракет (PrSM) более раннего боевого применения (EOC). Это четвертый контракт на производство ракеты класса "земля-земля" большой дальности, который позволит значительно увеличить производственные мощности для  потребностей армии.
Ракета PrSM является новым средством поражения для артиллерийских систем армии США, которое способно поражать цели на дальности до 499 километров с высокой точностью. Ракета также обладает гибкостью в выборе боевых частей, включая конвенциональные, кластерные и термобарические. Ракета PrSM призвана заменить устаревшие ракеты ATACMS, которые имеют ограниченную точность и эффективность.

Lockheed Martin поставила первые ракеты PrSM в декабре 2023 года после успешных ноябрьских производственных квалификационных испытаний. В ходе испытаний ракета PrSM демонстрировала свою способность поражать цели на максимальной дальности с высокой точностью. Компания планирует провести еще несколько испытаний в 2024 году, включая совместные с армией США.

"Мы гордимся тем, что продолжаем поддерживать армию США в развитии и производстве ракеты PrSM, которая является критической для обеспечения превосходства на современном поле боя", - заявил Гейл Смит, вице-президент по тактическим ракетным системам в Lockheed Martin. "Мы работаем в тесном сотрудничестве с нашими партнерами в армии, чтобы обеспечить своевременную и качественную поставку ракет PrSM, которые будут служить нашим военнослужащим в течение многих лет".

По словам представителей армии США, ракета PrSM является важной составляющей стратегии многообластного оперирования, которая направлена на повышение готовности и способности армии к действиям в сложных условиях. Ракета PrSM также способствует укреплению сдерживания и обороны союзников и партнеров США в разных регионах мира.

"Ракета PrSM - это современное средство поражения, которое дает нам преимущество в конкурентной среде. Она позволяет нам поражать цели на больших дальностях с высокой точностью и минимальными коллатеральными повреждениями", - сказал полковник Джон Рафферти, директор по многообластному оперированию в армии США. "Мы рады сотрудничать с Lockheed Martin в разработке и производстве ракеты PrSM, которая будет служить нашей армии и нашей нации в будущем".

#ракеты #военнаятехника #prsm #lockheedmartin #армиясша
+
Написать комментарий (0)
США представляют гиперзвуковую ракету AGM-183 ARRW
Китай готовит испытания двух новых ракет многоразового использования
Palantir Technologies получила контракт на разработку новой разведывательной системы для армии США
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Завод "АГРОМАШ" готовит к выпуску преемника легендарного ДТ-75
4
Экипаж российского Т-72Б3 с одного выстрела уничтожил американский Abrams на Авдеевском направлении
1
В центре Петербурга построят новый тоннель
2
В Сети появилась фотография "неуставной" защиты БМП-1АМ "Басурманин" с противодронными экранами
1
Биткоин-кит продал добытые 14 лет назад 1000 BTC по самой высокой цене в $69 000
5
Ростех восстановит аэродром "Ржев"
+
Arctic представила серию из пяти воздушных кулеров Freezer 36 с комплектной рамкой для Intel
+
Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024 получит поддержку Bluetooth 5.3
1
Российские войска сумели достичь успеха на двух участках Донецкой Народной Республики
+
США представляют гиперзвуковую ракету AGM-183 ARRW
7
В Воронеже за рекордные три месяца создали фюзеляж для Ил-96-300
2
Samsung завершает программную поддержку смартфонов серий Galaxy S10 и Note 10
3
OnePlus Nord 4 скоро появится в продаже
+
Из-за краш-тестов автопроизводители могут перестать использовать крупные сенсорные экраны
2
Logitech выпускает веб-камеру MX Brio 4K с 8,5-мегапиксельным сенсором Sony STARVIS
+
На подходе новые смартфоны от Realme, которые будут использовать системы Qualcomm и быструю зарядку
1
Системные требования Horizon Forbidden West для ПК: минимум 150 ГБ SSD
1
В России создана технологическая платформа для интеграции мемристорной памяти RRAM в кремниевые чипы
+
Ростех запускает новаторский комплекс "Гроза.04.К" для нейтрализации FPV-дронов
+
Xiaomi 14 занял 3-е место в рейтинге лучших камер в списке телефонов премиум-класса
1

Популярные статьи

Шесть или восемь ядер — какой процессор выбрать для игрового ПК весной 2024 года
100
Marvel's Guardians of the Galaxy: игра для консольных фанатов Marvel (субъективный обзор)
3
Почему файловая система BTRFS для Linux является посредственностью в обычном использовании
18
5 самых быстрых видеокарт 2024 года, которые будут тянуть самые требовательные игры в разрешении 4К
42
На что способна Radeon RX 6500 XT в 2024 году, и почему вам нужна видеокарта с 8 Гб памяти
14
ТОП-6 технологических компаний, продукцию которых я не куплю в ближайшие годы
16
Танго втроём с AMD Dual Graphics, или последние конвульсии ATi CrossFireX
18
Обзор игры Call of Duty Ghosts - Призраки вступают в игру
+
Дроны "Упырь" и ПТРК "Корнет" уничтожают Абрамсы один за другим
6
Строительство сухопутного моста через перешеек Кра упирается в тонкую грань интересов США и Китая
1

Сейчас обсуждают

Денис Борзов
19:19
Это откуда вы такое взяли?
StatCounter: Windows 10 по-прежнему гораздо популярнее, чем Windows 11
Мистер X
19:13
Настольный хммммм. А если я его на пол поставлю он взовётся?
Геймплейный трейлер The Alters — научно-фантастического симулятора выживания про управление клонами от создателей дилогии Frostpunk
Дмитрий Зяблов
19:01
Вас соевых куколдов тыкают в говно мордой, а вы упорно продолжаете требовать добавки.
Казахстан опроверг сообщения СМИ о продаже Украине российской военной продукции
Павел Колесник
18:59
0.24 минус упали ахахах вы на месячном за 5 лет посмотрите там лучше не куда. Нашему ммвб так расти бы. Ору просто в голосину. А то что шатаем этот хлам это отлично..
MWM: На фоне уничтожения уже третьего танка Abrams акции концерна General Dynamics упали в цене
Waramagedon
18:57
Эта многоходовочка к вам не относится. Кто не кормит свою армию, тот кормит чужую.
Белый дом: Швеция уже сегодня официально станет членом НАТО
Павел Колесник
18:56
0.24 минус упали ахахах вы на месячном за 5 лет поммотрите там лучше не куда. Нашему ммвб так расти бы. Ору просто в голосину
Выстрелом из ПТРК был выведен из строя уже третий по счету украинский Abrams M1A1 в Бердычах
Геннадий Лашманов
18:54
Радости полные штаны.Танки и прочая техника на войне для того ,чтобы её уничтожали. В ВОВ немецкие хваленые " тигры и пантеры" тоже уничтожали.Но какой ценой? Ни одна война не стоит того ,чтобы ...
Выстрелом из ПТРК был выведен из строя уже третий по счету украинский Abrams M1A1 в Бердычах
Aleksandr Vyatkin
18:42
Зато потом можно в любой момент возобновить копирование с прерванного места и завершив копирование файл будет целым. Так что это не баг а плюс я бы сказал. Линукс определяет недописанные файлы и это л...
Повреждённые файлы при копировании, или ещё одна причина, почему Linux многим и даром не нужен
Руслан Давудов
18:41
Такое ощущение что статья взята с иностранного форума и переведёна нейросетью. Очень странная подача материала.
Игровое подразделение Xbox трещит по швам
Silvium
18:38
Вот печаль для фунчозных свистоперделок. Правда, меньше их от этого не станет, но сам факт
Из-за краш-тестов автопроизводители могут перестать использовать крупные сенсорные экраны
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем