Компания Lockheed Martin получила четвертый контракт на производство высокоточных ударных ракет PrSM для армии США, которые способны поражать цели на дальности до 499 километров с высокой точностью и надежностью.

Компания Lockheed Martin объявила о заключении контракта с армией США на сумму 219 миллионов долларов на производство высокоточных ударных ракет (PrSM) более раннего боевого применения (EOC). Это четвертый контракт на производство ракеты класса "земля-земля" большой дальности, который позволит значительно увеличить производственные мощности для потребностей армии.

Ракета PrSM является новым средством поражения для артиллерийских систем армии США, которое способно поражать цели на дальности до 499 километров с высокой точностью. Ракета также обладает гибкостью в выборе боевых частей, включая конвенциональные, кластерные и термобарические. Ракета PrSM призвана заменить устаревшие ракеты ATACMS, которые имеют ограниченную точность и эффективность.

Lockheed Martin поставила первые ракеты PrSM в декабре 2023 года после успешных ноябрьских производственных квалификационных испытаний. В ходе испытаний ракета PrSM демонстрировала свою способность поражать цели на максимальной дальности с высокой точностью. Компания планирует провести еще несколько испытаний в 2024 году, включая совместные с армией США.



"Мы гордимся тем, что продолжаем поддерживать армию США в развитии и производстве ракеты PrSM, которая является критической для обеспечения превосходства на современном поле боя", - заявил Гейл Смит, вице-президент по тактическим ракетным системам в Lockheed Martin. "Мы работаем в тесном сотрудничестве с нашими партнерами в армии, чтобы обеспечить своевременную и качественную поставку ракет PrSM, которые будут служить нашим военнослужащим в течение многих лет".



По словам представителей армии США, ракета PrSM является важной составляющей стратегии многообластного оперирования, которая направлена на повышение готовности и способности армии к действиям в сложных условиях. Ракета PrSM также способствует укреплению сдерживания и обороны союзников и партнеров США в разных регионах мира.



"Ракета PrSM - это современное средство поражения, которое дает нам преимущество в конкурентной среде. Она позволяет нам поражать цели на больших дальностях с высокой точностью и минимальными коллатеральными повреждениями", - сказал полковник Джон Рафферти, директор по многообластному оперированию в армии США. "Мы рады сотрудничать с Lockheed Martin в разработке и производстве ракеты PrSM, которая будет служить нашей армии и нашей нации в будущем".