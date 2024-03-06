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Китай готовит испытания двух новых ракет многоразового использования
Китайская корпорация аэрокосмической науки и технологий (CASC) планирует провести испытательные полеты двух новых ракет многоразового использования большого диаметра в ближайшие пару лет. Эти ракеты будут конкурировать с аналогичными проектами компаний SpaceX, Blue Origin и Rocket Lab.

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Китайская корпорация аэрокосмической науки и технологий (CASC), главный государственный подрядчик в области космической программы Китая, объявила о своих планах провести испытательные полеты двух новых ракет многоразового использования большого диаметра в ближайшие пару лет. Об этом сообщил Ван Вэй, депутат Всекитайского собрания народных представителей.

По словам В. Вана, CASC планирует впервые запустить ракеты многоразового использования диаметром четыре и пять метров соответственно в 2025 и 2026 годах соответственно. Эти ракеты будут способны доставлять полезную нагрузку на низкую околоземную орбиту и возвращаться на Землю для повторного использования. Ван отметил, что эти ракеты будут иметь высокую степень надежности, безопасности и экономичности, а также будут способствовать развитию космической отрасли Китая.

Ван также заявил, что CASC продолжает работать над другими проектами в области многоразового использования, такими как ракета-самолет, ракета-вертолет и ракета-корабль. Он добавил, что Китай стремится к созданию интегрированной системы космического транспорта, которая будет обеспечивать быстрый, удобный и недорогой доступ к космосу.
Китай не является единственной страной, которая разрабатывает ракеты многоразового использования. В последние годы такие компании, как SpaceX, Blue Origin и Rocket Lab, успешно запускали и возвращали на Землю свои ракеты-носители, снижая тем самым стоимость космических полетов. 

#китай #космос #ракеты #casc #многоразовое использование
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