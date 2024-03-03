Великобритания подписала контракт на модернизацию и продление срока службы одной из своих атомных подводных лодок, несущих ядерные боеголовки. Работа будет стоить около 560 миллионов фунтов и продлится до 2027 года.

Британская атомная подводная лодка HMS Victorious, которая несет на борту ядерные боеголовки, пройдет глубокое техническое обслуживание и продление срока службы, сообщили представители компании Babcock и Британского агентства по поставкам подводных лодок (SDA).

Фото: Википедия

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Контракт на полное возмещение затрат стоимостью около 560 миллионов фунтов стерлингов (примерно 780 миллионов долларов) был подписан в рамках программы по обновлению британского ядерного детеррента, известного как Trident.

HMS Victorious - одна из четырех атомных подводных лодок класса "Авангард", которые несут на борту межконтинентальные баллистические ракеты с ядерными боеголовками. Эти подводные лодки обеспечивают непрерывное присутствие под водой и способность нанести ответный удар в случае ядерной атаки.

Глубокое техническое обслуживание и продление срока службы HMS Victorious будет проводиться на судостроительном заводе Devonport в Плимуте, где расположена главная база британских подводных лодок. Работы должны начаться в этом году и продлиться до 2027 года.

В ходе работ будут заменены или модернизированы различные системы и оборудование подводной лодки, включая ядерный реактор, электрические и механические системы, сенсоры и коммуникации. Также будут проведены косметические и антикоррозионные работы на корпусе подводной лодки.

Целью работ является обеспечение безопасности и эффективности HMS Victorious на оставшийся срок ее службы, который должен закончиться в 2030-х годах. К тому времени подводные лодки класса "Авангард" будут заменены новыми подводными лодками класса "Дредноут", которые сейчас находятся в стадии проектирования и строительства.

Директор SDA адмирал Мурис Каминский заявил, что контракт на HMS Victorious является "важным шагом" в поддержании британского ядерного сдерживания. Он также отметил, что работа будет способствовать сохранению рабочих мест и навыков в области судостроения и ядерной промышленности.

Генеральный директор Babcock Дэвид Локхед сказал, что компания гордится своим участием в программе по обновлению британского ядерного детеррента и своим вкладом в национальную безопасность. Он также выразил признательность SDA за доверие и поддержку.

Британский министр обороны Бен Уоллес заявил, что контракт на HMS Victorious демонстрирует приверженность правительства поддержанию ядерного сдерживания как "основы нашей обороны". Он также сказал, что работа будет способствовать экономическому росту и созданию рабочих мест в регионе.