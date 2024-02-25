Премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил о введении новых санкций против Российских граждан и организаций, связанных с военным конфликтом на востоке Украины. Он также встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, который прибыл в Японию с официальным визитом.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида 25 февраля 2024 года заявил, что его правительство вводит новые санкции против граждан и организаций России. Об этом он сообщил на пресс-конференции после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, который прибыл в Японию с официальным визитом.

По словам Кисиды, санкции будут направлены на то, чтобы оказать давление на Россию. Среди мер, которые вводит Япония, - замораживание активов, запрет на въезд и ограничение сотрудничества в сферах энергетики, обороны и космоса.

Кисида также подчеркнул, что Япония остается надежным партнером Украины и будет продолжать оказывать ей гуманитарную и экономическую помощь, а также поддерживать ее реформы и интеграцию в европейское и мировое сообщество. Он выразил надежду, что визит Зеленского будет способствовать укреплению дружбы и сотрудничества между двумя странами.



Президент Украины, в свою очередь, поблагодарил Японию за солидарность и поддержку. Он также призвал международное сообщество усилить санкционное давление на Москву. Зеленский также выразил интерес к расширению торговых и инвестиционных связей с Японией, а также к совместным проектам в области инноваций, зеленой энергетики и цифровизации.



Визит Зеленского в Японию продлится до 27 февраля. В рамках поездки он также встретится с императором Нарухито, представителями парламента и бизнес-сообщества, а также посетит мемориал жертв атомной бомбардировки в Хиросиме. Это первый визит главы украинского государства в Японию с 2015 года.