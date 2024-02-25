Квадрокоптеры способны доставлять грузы, проводить разведку, оказывать огневую поддержку и эвакуировать раненых. Это часть программы модернизации вооруженных сил Японии.

В рамках программы модернизации вооруженных сил Японии морская пехота получила партию из 24 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Т-150 производства британской компании Malloy Aeronautics. Об этом сообщило министерство обороны Японии в своем пресс-релизе.

Квадрокоптеры Т-150 способны нести на борту до 68 кг груза и летать на расстояние до 80 км со скоростью до 140 км/ч. Они также оснащены оптико-электронными системами наблюдения и связи, которые позволяют передавать видео и данные в режиме реального времени. Квадрокоптеры могут работать как в автономном, так и в дистанционно управляемом режиме.

По словам представителя минобороны Японии, квадрокоптеры Т-150 будут использоваться для доставки грузов, разведки, поддержки огнем и эвакуации раненых в условиях сложного рельефа и неблагоприятной погоды. Он также отметил, что БПЛА Т-150 повысят мобильность и гибкость морской пехоты, а также уменьшат риск потери жизней военнослужащих.

Компания Malloy Aeronautics является одним из ведущих мировых производителей квадрокоптеров и других типов БПЛА. Она была основана в 2012 году бывшим пилотом ВВС Великобритании Крисом Мэллоем. Среди ее клиентов - не только военные, но и гражданские организации, такие как ЮНЕСКО, Всемирный фонд дикой природы (WWF) и Красный Крест.

Контракт на поставку 24 квадрокоптеров Т-150 морской пехоте Японии был подписан в декабре 2023 года. Сумма сделки не разглашается, но по данным некоторых источников, она составила около 20 миллионов долларов. Поставка БПЛА была завершена в феврале 2024 года. В настоящее время морская пехота Японии проводит обучение персонала и испытания квадрокоптеров на своих базах.