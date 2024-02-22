Microsoft объявила о своих планах вложить $2,1 млрд в развитие искусственного интеллекта и облачной инфраструктуры в Испании в течение следующих двух лет. Компания намерена укрепить цифровой суверенитет Европы, стимулировать экономический рост и повысить уровень цифровой грамотности и навыков в стране.

Компания Microsoft сегодня объявила о своих планах инвестировать $2,1 млрд в развитие искусственного интеллекта (ИИ) и облачной инфраструктуры в Испании в течение следующих двух лет. Это знаменательное событие станет значительным шагом вперед для цифровой трансформации страны и откроет новые возможности для бизнеса, государственных организаций и граждан.

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Президент Microsoft Брэд Смит отметил, что инвестиции компании не ограничиваются только строительством дата-центров, а направлены на укрепление цифрового суверенитета Европы, стимулирование экономического роста и реализацию своей миссии - дать возможность каждому человеку и организации на планете достичь большего. "Расширяя нашу ИИ и облачную инфраструктуру в Испании, мы строим не только дата-центры. Это вопрос укрепления цифрового суверенитета Европы, стимулирования экономического роста и выполнения нашего обещания дать возможность каждому человеку и организации на планете достичь большего", - сказал Смит.

Инвестиции Microsoft в ИИ и облачные технологии в Испании являются частью общей стратегии компании по развитию цифровой экосистемы в Европе.

Ранее Microsoft анонсировала аналогичные финансовые обязательства в Германии, утвердив свой статус в европейской технологической революции. "Наша движущая сила - дать возможность бизнесу и людям в Испании достичь новых высот с помощью силы технологий", - подчеркнул Смит. "С этой инвестицией мы стремимся демократизировать ИИ, повысить кибербезопасность и позволить государственным учреждениям предоставлять лучшие услуги гражданам".

Компания также не забывает о человеческом аспекте этого преобразования. Microsoft планирует сотрудничать с правительством, образовательными учреждениями и частным сектором, чтобы повысить уровень цифровой грамотности и навыков в Испании, а также обеспечить ответственное использование ИИ в соответствии с этическими принципами.

Премьер-министр Испании Педро Санчес выразил свою благодарность Смиту за доверие к испанской экономике и к "дорожной карте для инклюзивного и безопасного цифрового преобразования" страны. Санчес добавил, что "сотрудничество между публичным и частным секторами является необходимым для успешного преодоления вызовов цифрового преобразования".

Инвестиции Microsoft в Испанию ожидаются в период, когда страна сталкивается с серьезными экономическими трудностями из-за пандемии COVID-19. По данным Всемирного банка, валовой внутренний продукт (ВВП) Испании сократился на 11% в 2023 году, что является одним из самых резких падений в Европе. Однако правительство надеется, что цифровая трансформация поможет восстановить и улучшить экономику, создавая новые рабочие места и возможности.