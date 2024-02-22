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С 1 апреля 2024 года вступают в силу новые требования к лицензированию автошкол в России
Автошколы в России столкнутся с новыми правилами лицензирования, которые касаются их учебно-материальной базы, преподавателей и программ. Целью нововведения является повышение качества подготовки водителей и снижение аварийности на дорогах. Однако не все автошколы готовы к новым условиям и рискуют потерять лицензию.

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В рамках реализации новых положений, утвержденных 14.11.2023, с 01.04.2024 года вступают в законную силу изменения в требования к процедуре лицензирования образовательных организаций, осуществляющих подготовку водителей транспортных средств (далее ООВОПВТС).
Согласно обновленным требованиям, для получения или продления лицензии ООВОПВТС обязаны иметь в наличии акт проверки ГИБДД, подтверждающий соответствие их материально-технической базы (МТБ) программам профессионального обучения водителей (ППОВ).

Это означает, что ООВОПВТС должны:
Иметь в наличии достаточное количество УТС, учебного оборудования, методических материалов, учебных аудиторий и автодромов соответствующего качества. Соблюдать квалификационные требования к преподавателям, а также требования к содержанию, структуре и объему ППОВ.

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Целью данных изменений является: Повышение качества профессиональной подготовки водителей. Снижение уровня аварийности на дорогах.

В соответствии со словами заместителя министра образования и науки РФ Александра Кузнецова, новые правила лицензирования будут способствовать: Формированию единого образовательного пространства в сфере ППОВ. Унификации требований к ООВОПВТС на всей территории Российской Федерации.

Однако не все ООВОПВТС готовы к новым условиям. По данным Ассоциации автошкол России, примерно 30% ООВОПВТС не соответствуют установленным критериям и рискуют лишиться права на осуществление образовательной деятельности.

Председатель Ассоциации автошкол России Владимир Кузнецов считает, что новые правила лицензирования являются излишне строгими и могут привести к сокращению числа ООВОПВТС и росту стоимости обучения водителей. По его мнению, вместо усиления требований к лицензированию ООВОПВТС, необходимо:
Осуществлять более строгий контроль за качеством экзаменов в ГИБДД. Ввести единые стандарты оценки теоретических знаний и практических навыков водителей. Создать целевую программу поддержки ООВОПВТС, которые требуют модернизации своей МТБ.

Новые правила лицензирования ООВОПВТС вызвали неоднозначную оценку среди лиц, планирующих и уже обучающихся вождению.Часть людей считает, что это положительный шаг, который поможет: Повысить уровень подготовки водителей. Повысить безопасность на дорогах.

Другие же опасаются, что это приведет к: Снижению выбора ООВОПВТС. Увеличению стоимости обучения водителей.

Время покажет, как новые правила лицензирования повлияют на качество подготовки водителей и безопасность дорожного движения.

#образование #гибдд #водители #лицензирование #автошколы
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