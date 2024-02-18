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В App Store обнаружены подделки под банковское приложение «Тинькофф»
Пользователи iPhone стали жертвами фишинга, скачав фейковые приложения, выдающие себя за мобильный банк «Тинькофф».

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Пользователи iPhone должны быть осторожны при скачивании банковских приложений из App Store. В магазине приложений для iOS были замечены два фейковых приложения, выдающих себя за официальный мобильный банк «Тинькофф».
Поддельные приложение банка Тинькофф 

Одно из них называется «Тинькофф — Ваш выбор», а другое — The MortgagePro app. Оба имеют логотип, который не соответствует актуальному дизайну банка. Кроме того, они содержат много рекламы и не имеют никакого отношения к банковским операциям.

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Самое опасное, что эти приложения могут открывать поддельный сайт «Тинькофф» и предлагать пользователям оформить карту банка, вводя свои персональные данные. Это может привести к утечке конфиденциальной информации и краже денег с банковских счетов.

Эксперты рекомендуют не скачивать эти приложения и удалить их, если они уже установлены на устройстве. Также стоит проверять, есть ли галочка верификации рядом с именем профиля банка в соцсетях и не переходить по подозрительным ссылкам.

Официальное приложение «Тинькофф» можно скачать только с официального сайта банка или из Google Play для Android-устройств. Банк всегда сообщает о выходе новых версий приложения в своих официальных каналах.

#безопасность #мошенничество #фишинг #тинькофф #appstore #фишинговый сайт
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