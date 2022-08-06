Такую идею Министерству цифрового развития предложил ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж

На территории России, VPN хотят отнести к категории «18+». Такую идею Министерству цифрового развития предложил ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж. Помимо этого, инициатор данной идеи желает, чтобы при использовании VPN была установлена пометка о том, что приложение угрожает информационной безопасности.

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VPN разработаны таким образом, что невозможно полноценно контролировать распространение данного софта. Несмотря на это, Роскомнадзор постоянно ведёт работы по отслеживанию и блокировке VPN сервисов. Станислав Кудж отмечает, что сервисы используются не только для того, чтобы войти в заблокированные социальные сети. По его словам, VPN применяют также дети и подростки для просмотра запрещенных материалов.

Даже если приложения VPN будут относиться к категории 18+, для пользователей не будет ограничен доступ к информации. Но в свою очередь, данная маркировка позволит задуматься гражданам о безопасности в сети.

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Нужно отметить, что Россия заняла второе место по загрузкам VPN сервисов. На первом месте находится Индия. По статистике с января по апрель 2022 года, количество скачиваний возросло в 53,5 раза.