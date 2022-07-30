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Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ дебютировал в России по бонусной цене от 37 990 рублей
С 14 августа цена вырастет до 43 990 рублей.
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Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ дебютировал в России. Продажи модели начались на территории России начались спустя более чем полгода с момента официального дебюта смартфона, который состоялся осенью 2021 года.

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Устройство отличается мощными характеристиками и поддерживает стандарт связи 5G. В линейке Redmi Note данная модель позиционируется как самая быстрая. Именно об этом говорила реклама смартфона ещё до официального анонса. В европейских странах этот аппарат был доступен с апреля текущего года. 

Важно отметить, что с 29 июля и по 14 августа, покупателей ждёт приятный сюрприз, а именно хорошая скидка. Модификацию 8/128 ГБ можно купить за 37990 рублей. Без скидки, цена составит 43990 рублей. Модель на выбор доступна в голубой, тёмно-серой и зелёной расцветке. 

Вся лицевая сторона Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ оформлена качественным дисплеем на 6,67 дюйма. Он изготовлен по технологии AMOLED. Разрешение экрана составляет 2400x1080 точек. Формат – Full HD+. Частота обновления дисплея – 120 Гц. 

Разрешение камеры для селфи составляет 16 МП, а основной модуль состоит из трёх объективов – 108 МП + 8 МП + 2 МП. За автономную работу отвечает аккумулятор, ёмкостью 4500 мА*ч. Быстрая зарядка характеризуется мощностью 120 Вт и позволит за четверть часа полностью восполнить заряд. 

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Работает Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ устройство на процессоре MediaTek Dimensity 920. Он выполнен по нормам 6-нанометровой технологии. В качестве операционной системы используется Android 11 с собственной оболочкой производителя MIUI 12.5. 

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