В Китае 24 мая состоялась официальная презентация фитнес-браслетов Xiaomi Mi Band 7 и Mi Band 7 NFC. На тот момент в продаже они были только у себя на родине, но теперь стандартная модель стала доступна и для российских покупателей в магазинах DNS, Эльдорадо и М.Видео. Купить новинку можно за 3000 рублей с учётом скидки.
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В настоящий момент во всех трёх магазинах можно купить фитнес-браслет со скидкой в 500 рублей. Такая акция доступна для первых покупателей. Но уже с 1 августа 2022 года, цена на новинку увеличится до 3500 рублей.
Что касается дизайна, браслет предлагается с ремешком лишь в черной расцветке. Фитнес-трекер Xiaomi Mi Band 7оснащается 1.62- дюймовым дисплеем, который построен на AMOLED-матрице. Разрешение составляет 192x490 точек.
Ёмкость встроенной батареи – 180 мА*ч. Такого объёма хватит на 15 дней автономной работы. Девайс может подсчитывать пульс и измерять уровень кислорода в крови. Для любителей здорового образа жизни представлено 120 спортивных режимов на выбор. Также есть защита корпуса от воды и влаги по стандарту 5АТМ.