24 июня компания Nothing в рамках аукциона StockX продала лимитированную партию смартфонов Nothing Phone (1). Это первый телефон производителя, а полноценная премьера состоится в следующем месяце. На аукционе продали сотню устройств, а самая дорогая модель была куплена более чем за 3000 долларов.
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Аукцион продлился чуть более часа. За это время китайская компания заработала почти 110 000 долларов, то есть стоимость одного смартфона в среднем составила 1100 долларов. Первую модель продали за 3005 долларов, но это не рекорд.
На аукционе нашлось сразу семь желающих выложить за Nothing Phone (1) более 2000 долларов. Первые семь моделей были проданы в общей сложности почти за 19 000 долларов. Самая высокая цена – 3064 долларов. Затем стоимость начала подать.
За несколько минут до конца аукциона неизвестный пользователь приобрёл смартфон за 760 долларов. За последнюю модель заплатили 883 доллара. Отметим, что рекомендованная цена грядущей новинки вряд ли составит более 500 долларов.
Nothing Phone (1) получит прозрачную тыльную сторону, а главной особенностью по части дизайна станет диодной кольцо с возможностью настройки. По предварительным данным, смартфон будет оборудован мобильным процессором Snapdragon 778G, а не Snapdragon 7 Gen1, как сообщалось изначально. Правда, однокристальные системы демонстрируют идентичный уровень производительности, если верить бенчмаркам.