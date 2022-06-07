Почти две трети пришлось на Bitcoin.

Американская Федеральная торговая комиссия опубликовала отчёт, в котором затрагивается тема мошенничества в сегменте криптовалют. В период с начала прошлого года по конец первого квартала нынешнего злоумышленникам удалось похитить более 1 млрд долларов в криптовалюте.

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Регулятор делает вывод, что чаще всего жертвами мошенников ставали люди в возрасте от 25 до 40 лет. Именно владельцы криптовалюты из этой возрастной категории чаще (в три раза) других направляли в комиссию заявления о краже цифровых активов. В общей сложности с 1 января 2021 года по 31 марта 2022 года от рук аферистов пострадало 46 000 человек. Каждый в среднем потерял 2600 долларов.

Больше всего средств злоумышленники похитили в криптовалюте Bitcoin. Самая популярная и дорогая монета в мире заняла 70% в структуре краж, в разы превзойдя других. На Ethereum и Tether пришлось соответственно 9% и 10% всех краж за 15 месяцев.

В Федеральной торговой комиссии отмечают, что в сравнении с 2018 годом количество обращений из-за потери токенов увеличилось в 60 раз. Естественно, объёмы тоже растут, причём в 2021 году был зафиксирован резкий скачок.

В 2018 году мошенники похитили примерно 12 млн долларов в криптовалюте. Год спустя их «выручка» увеличилась почти втрое, составив 33 млн долларов. Ещё через год добыча аферистов выросла до 130 млн долларов. Однако, 2021 год установил абсолютный рекорд – 680 млн долларов в криптовалюте было похищено мошенниками за 12 месяцев.

Сейчас всё идёт к тому, что в 2022 году будет установлен новый рекорд. За первый квартал злоумышленники заполучили чужой криптовалюты уже на сумму 329 млн долларов. Если тенденция сохранится, к концу года объём украденной цифровой валюты приблизится к 1,5 млрд долларов.

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В отчёте Федеральной торговой комиссии США говорится, что чаще всего пользователи теряли свои средства из-за переходов по ссылкам в социальных сетях. В основном – в Facebook, Instagram, WhatsApp и Facebook. В 2021 году 575 млн долларов из 680 млн долларов было украдено, так как пользователи поверили в рекламу быстрого дохода от «криптоэкспертов».