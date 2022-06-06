Лидирует новинка Xiaomi Redmi Note 11T Pro+.

Авторитетное издание GSMArena опубликовало десятку самых популярных смартфонов 22-й недели 2022 года. В топ-10 неожиданно попала модель компании Apple, анонсированная почти четыре года назад. Речь об iPhone Xr. С чем связан резкий скачок популярности смартфона, сказать сложно.

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iPhone Xr вошёл в десятку впервые за долгое время. Расположился он на последнем месте. Другие новички – Tecno Spark 9 Pro и Honor 70 Pro+, которые заняли восьмую и девятую позицию соответственно. Оба были представлены на прошлой неделе. Первая модель ещё не поступила в продажу. Смартфон бренда Honor можно будет купить на следующей неделе по цене 645-690 долларов в зависимости от модификации.

Сразу четыре модели сохранили свои места в сравнении с 20-й неделей года. Отметим, что топ-10 за прошлую неделю не публиковался. iPhone 13 Pro Max остался на пятой позиции, опередив Samsung Galaxy A73 5G. К слову, последняя модель приехала в Россию по схеме параллельного импорта. Её оценили в топовой модификации в 70 000 рублей.

Xiaomi Redmi Note 11 на процессоре Snapdragon 680 без поддержки 5G сохранил третье место, а строчкой выше обосновался Samsung Galaxy S22 Ultra. На четвёртой позиции располагается Samsung Galaxy A53 5G. Его тоже продают в России. Смартфон привезли из Казахстана, а стоит он около 50 000 рублей.

Наконец, лидирует в топ-10 модель Xiaomi Redmi Note 11T Pro+ с однокристальной системой Dimensity 8100. Она в десятку по итогам недели тоже попала впервые. Смартфон дебютировал 24 мая, а в продажу поступил спустя семь дней вместе с версией Redmi Note 11T Pro. Всего за час китайская компания продала 270 000 смартфонов.

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Сейчас Xiaomi Redmi Note 11T Pro+ готовится к мировому дебюту. В Индии модель будет продаваться как Redmi K50i Pro, а в Европе – как POCO X4 GT Pro. Планируется ли российская презентация, пока что не уточняется.