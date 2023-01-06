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Американская компания Displace анонсировала на выставке CES 2023 то, что она называет «первым в мире беспроводным телевизором», первые модели которого поступят в продажу в декабре 2023 года.
Модель Displace TV имеет диагональ 55 дюймов и работает от аккумуляторов, которые, по утверждению Displace, долговечны (около месяца, если вы используете телевизор по шесть часов в день) и заменяемы. Телевизор не требует настенного крепления, так как на задней части предусмотрено вакуумное крепление. Это позволяет крепить телевизор практически на любой поверхности, включая, например, окно. У телевизора нет пульта дистанционного управления, вместо этого он управляется жестами, которые телевизор считывает через камеру в верхней части. Также можно управлять телевизором с помощью голоса или прикосновением к экрану.
Можно будет запускать несколько телевизоров, передавая контент с телевизора на телевизор при смене комнаты или объединяя несколько телевизоров в один большой экран. Стоимость одного телевизора составляет 3000 долларов, упаковка из двух штук — 5400 долларов, а упаковка из четырех — 9000 долларов. Также можно зарезервировать телевизоры сегодня с предоплатой десять процентов от общей стоимости. Однако для резервирования доступно всего 100 моделей с обещанной датой поставки в декабре 2023 года.
LG также анонсировала на выставке CES беспроводной телевизор, который работает по аналогичной системе, но поставляется с 97-дюймовыми, 83-дюймовыми и 77-дюймовыми экранами. Цены и другие подробности пока не разглашаются.