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Pixar выпустила тизер-трейлер «Элементаль». «Элементаль» это новый полнометражный анимационный фильм студии. Он выйдет в кинотеатрах 16 июня 2023 года.
Почти 90-секундный трейлер не содержит диалогов, но предлагает множество подсказок о мире, в котором будет происходить действие нового мультфильма от студии Pixar. Этот трейлер, снятый Питером Соном (режиссер мультфильма «Хороший динозавр»), показывает нам милую встречу Эмбер и Уэйда в городе элементов. Это город, где вместе живут существа состоящие из огня, земли, воды и воздуха. В трейлере мы видим, как Эмбер (огонь) держится особняком в поезде, но все равно вызывает всевозможные разрушения. Она обращает на себя внимание Уэйда (вода), который случайно прикасается к ней.
Возможно, что после встречи Уэйда и Эмбер, его характер («плывущий по течению») бросит вызов ее представлениям о мире, в котором они живут. Мы, без сомнения, узнаем больше из дальнейших анонсов и более содержательных трейлеров.
«Элементаль» написана Брендой Сюэ («Как я встретил вашу маму», «Афтерпати»). Она ранее консультировала Доми Ши, режиссера мультфильма «Я краснею», а совсем недавно написала анимационный фильм «Охотники за привидениями» для Sony.
В этом году, на выставке D23 Expo, Pixar также объявила, что работы над мультфильмом «Головоломка2» начнется летом 2024 года. Эми Полер вернется к озвучиванию Джой, а фильм по-прежнему будет сосредоточен на Райли, девушке из первого фильма, которая сейчас является подростком. Сообщается, что также будут представлены новые эмоции, но поканет информации о кастингах на них, а также нет никаких указаний на то, кто может вернуться в дополнение к Полеру.