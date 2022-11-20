Новый анимационный фильм студии выйдет в кинотеатрах 16 июня 2023 года.

реклама

Pixar выпустила тизер-трейлер «Элементаль». «Элементаль» это новый полнометражный анимационный фильм студии. Он выйдет в кинотеатрах 16 июня 2023 года.

Почти 90-секундный трейлер не содержит диалогов, но предлагает множество подсказок о мире, в котором будет происходить действие нового мультфильма от студии Pixar. Этот трейлер, снятый Питером Соном (режиссер мультфильма «Хороший динозавр»), показывает нам милую встречу Эмбер и Уэйда в городе элементов. Это город, где вместе живут существа состоящие из огня, земли, воды и воздуха. В трейлере мы видим, как Эмбер (огонь) держится особняком в поезде, но все равно вызывает всевозможные разрушения. Она обращает на себя внимание Уэйда (вода), который случайно прикасается к ней.





Возможно, что после встречи Уэйда и Эмбер, его характер («плывущий по течению») бросит вызов ее представлениям о мире, в котором они живут. Мы, без сомнения, узнаем больше из дальнейших анонсов и более содержательных трейлеров.

«Элементаль» написана Брендой Сюэ («Как я встретил вашу маму», «Афтерпати»). Она ранее консультировала Доми Ши, режиссера мультфильма «Я краснею», а совсем недавно написала анимационный фильм «Охотники за привидениями» для Sony.

рекомендации MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке Упала цена Ryzen 7600 4.7ГГц RTX 3080 за 62 тр в Ситилинке Снижена цена 12 ядерного <b>Ryzen 9 7900X</b> RTX 3090 уже за 100 тр с началом Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке 3070 за 45 тр в Ситилинке 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри Galaxy S22 Ultra - цена снижена 3060 Gigabyte Gaming дешевле 40тр Пиши на наш сайт и зарабатывай Полноразмерная 3070 MSI за 47 тр Новый <b>16-ядерный 7950X</b> 4.5ГГц в Ситилинке 3070 Ti Gigabyte Gaming за 51 тр в Регарде

В этом году, на выставке D23 Expo, Pixar также объявила, что работы над мультфильмом «Головоломка2» начнется летом 2024 года. Эми Полер вернется к озвучиванию Джой, а фильм по-прежнему будет сосредоточен на Райли, девушке из первого фильма, которая сейчас является подростком. Сообщается, что также будут представлены новые эмоции, но поканет информации о кастингах на них, а также нет никаких указаний на то, кто может вернуться в дополнение к Полеру.