В пятницу компания Rivian сообщила своим клиентам, что проводит отзыв всех 13 000 автомобилей, поставленных на данный момент. Причина - ослабление крепления переднего верхнего рычага подвески и поворотного кулака.

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Информация об отзывной компании опубликована в Национальном управлении транспорта и безопасности. В пятницу вечером компания Rivian отправила всем своим клиентам электронное письмо.

Rivian заявила, что по состоянию на 28 сентября 2022 года ей известно о семи случаях, связанных с этой проблемой.

В заявлении компании говорится:

«Безопасность наших клиентов всегда будет нашим главным приоритетом, и мы стремимся как можно быстрее устранить эту проблему на всех автомобилях. Мы немедленно начнем связываться с пострадавшими клиентами, чтобы назначить встречи для осмотра и ремонта, если это необходимо. Все необходимые корректировки мы произведем бесплатно в одном из наших сервисных центров. Ремонт занимает несколько минут, и благодаря сотрудничеству с клиентами мы создали возможности для устранения этого недостатка на всех автомобилях всего за 30 дней. На сегодняшний день нам неизвестно о каких-либо травмах, которые произошли в результате этого дефекта».

Основатель и генеральный директор Rivian Роберт Скариндж также отправил клиентам электронные письма, в которых он принес извинения.

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Если владельцы данных автомобилей испытывают чрезмерный шум и вибрацию от передней подвески, или по ощущениям изменились характеристики рулевого управления, то они должны немедленно сообщить в Rivian. На время ремонта компания предложит подменный автомобиль.