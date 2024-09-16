Sony Block Solutions Labs развивает свой новый блокчейн продукт и готовится к выпуску нативного стейблкоина

Circle, ведущая глобальная компания в области финансовых технологий, объявила сегодня о стратегическом сотрудничестве с Sony Block Solutions Labs, целью которого является стимулирование инноваций и творчества с помощью децентрализованных технологий на Soneium. В рамках этого сотрудничества Soneium интегрирует стандарт Bridged USDC и утвердит Bridged USDC в качестве одного из основных токенов блокчейна для обмена ценностями между пользователями и приложениями.



Этот шаг открывает новые возможности для создателей контента, разработчиков и пользователей, позволяя им легко взаимодействовать и обмениваться ценностями в безопасной и прозрачной среде. Интеграция Bridged USDC на Soneium обеспечит доступ к стабильной и надежной форме цифровой валюты, что будет стимулировать рост и развитие децентрализованной экономики.



Soneium - это блокчейн-платформа нового поколения, предназначенная для удовлетворения широкого спектра потребностей в различных отраслях и географических регионах. Интеграция мостового USDC в качестве основы для обмена ценностями открывает новые возможности для создателей и пользователей, обеспечивая быстрые, безопасные и глобальные транзакции. Это способствует развитию децентрализованной экономики, которая становится все более важной для мирового сообщества.



Технология Bridged USDC представляет собой уникальную спецификацию и процесс развертывания, позволяющие создавать мостовые формы USDC, совместимые с Ethereum Virtual Machine (EVM). Эта технология позволяет разработчикам блокчейнов второго уровня, таким как Soneium, легко интегрировать цифровые долларовые платежи в свои приложения. Bridged USDC действует как прокси для родного USDC, хранящегося на Ethereum, обеспечивая беспрепятственный обмен ценностями между различными блокчейнами.



Следуя стандартному процессу внедрения Circle для мостового USDC, Soneium обеспечивает возможность перехода к нативной эмиссии в будущем, что открывает новые возможности для развития децентрализованной экономики. Это сотрудничество между Circle и Soneium демонстрирует приверженность компаний развитию инновационных технологий и созданию новых возможностей для создателей контента и пользователей.



Ранее стало известно о запуске блокчейна второго уровня от компании Sony который был назван Soneium.