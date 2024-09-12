Инсайдер Rythian в соцсети X сообщил о возможном выходе PS Vita 2 и Playstation 6 на процессорах от AMD. Характеристики пока что не известны.





В социальной сети X (запрещена на территории Российской Федерации) инсайдер под псевдонимом Rythian всего два дня назад разместил интригующий пост, в котором выдвигает предположение о том, что компания Sony, возможно, готовится к запуску новой консоли PS Vita 2. В своей публикации он ссылается на источник, который ранее уже делился достоверной информацией о характеристиках таких игровых устройств, как PS5 Pro и PlayStation Spectral Super Resolution. По его словам, Sony направила запрос к компании AMD с просьбой разработать высокопроизводительный мобильный процессор, который способен продемонстрировать мощность в 2 терафлопса. Это цифра значительно превышает производительность базовой версии PlayStation 4, имеющей мощность 1,8 терафлопса, и, безусловно, создаёт ожидания по поводу впечатляющих графических возможностей и общего качества гейминга на будущей консоли.

Кроме того, стоило бы отметить, что Rythian также утверждает, что AMD имеет в разработке новый процессор для PlayStation 6. Однако, как и в случае с ожидаемым выходом PS Vita 2, на данный момент точные спецификации этого процессора остаются в секрете. Тем не менее, релиз PlayStation 6 предполагается в 2027 году, и это вызывает большой интерес со стороны игровой общественности, которая ожидает множество новых функций и улучшений.



