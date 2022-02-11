Но п некоторым параметрам нас ждёт даунгрейд.

Китайская компания vivo готовится анонсировать за пределами Поднебесной три смартфона. В конце прошлого года производитель в Китае представил модель iQOO 9 и iQOO 9 Pro на базе топовой однокристальной системы Snapdragon 8 Gen1, на глобальном рынке им составит компанию версия SE.

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Смартфоны будут стоить примерно на 100 долларов дешевле, чем в Китае, однако, по некоторым параметрам нас ждёт даунгрейд. Во-первых, стандартное издание останется чипсета Snapdragon 8 Gen1. Вместо него модель получит 5-нанометровую мобильную платформу Snapdragon 888+ с разогнанной графикой и CPU.

iQOO 9 Pro будет оборудован обычным дисплеем FHD+ диагональю 6,78 дюйма с частотой обновления 120 Гц, яркостью до 1500 нит и соответствием стандарту HDR10. При этом китайский вариант смартфона оснащается панелью LTPO 2.0 Samsung AMOLED E5 формата WQHD+ с HDR10+ и Dolby Vision. С чем связан такой даунгрейд – неизвестно.

Обе модели несут на борту 16-мегапиксельную фронтальную камеру, 50-мегапиксельную основную и встроенную аккумуляторную батарею ёмкостью 4700 мА*ч со 120-ваттной зарядкой по проводу. Надеемся, что компания не планирует урезать мощность в глобальных версиях смартфонов. Иногда этим отличается Nubia. Прочие общие параметры включают оптический дактилоскоп в дисплее, NFC, Wi-Fi с частотой 5,8 ГГц.

iQOO 9 Pro получил ультра-широкоугольную камеру на 50 МП с углом обзора 150 градусов, что является рекордом. 16-мегапиксельный телеобъектив обеспечивает 2,5-кратный оптический зум без потери качества. В стандартном издании разрешение телеобъектива и ультра-широкоугольной камеры составляет 12 МП и 13 МП соответственно. Кратность масштабирования – 2x. Угол захвата изображения – 120 градусов.

Презентация глобальных версий iQOO 9 и iQOO 9 Pro состоится менее чем через две недели, 23 февраля 2022 года. Стоимость стандартного издания в зависимости от модификации составит от 570 долларов до 625 долларов. Версия Pro будет стоить 730 долларов в конфигурации с 8 ГБ оперативной памяти и 770 долларов с 12 ГБ ОЗУ. В обоих случаях смартфон получит встроенный флеш-накопитель ёмкостью 256 ГБ.

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Третьей новинкой компании vivo станет iQOO 9 SE. О нём информации нет, но уже известно, что смартфон будет стоить от 465 долларов до 530 долларов. Все три модели поступят на рынок с прошивкой OriginOS Ocean на базе операционной системы Android 12.