В России опять процессор Exynos.

После Samsung Galaxy S22 Ultra южнокорейская компания Samsung анонсировала ещё пару смартфонов – Galaxy S22 и Galaxy S22+. Общего между ними и топовым флагманом немного, а друг от друга наши герои почти не отличаются. Как и ожидалось, версия Plus оказалась габаритнее стандартного издания со всеми вытекающими нюансами.

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Обе новинки оборудованы Dynamic AMOLED 2X панелью с частотой обновления 1-120 Гц и частотой дискретизации сенсора 240 Гц. Эти характеристики совпадают с версией Ultra. Под дисплеем установлен ультразвуковой сканер отпечатков пальцев.

Диагональ экрана в Samsung Galaxy S22 составила 6,1 дюйма, а у версии Plus – 6,6 дюйма. Разрешение в обоих случаях – FHD+. Габаритные размеры – 146 x 70,6 x 7,6 мм при массе 168 граммов и 157,4 x 75,8 x 7,6 мм при массе 196 граммов соответственно.

В смартфонах установлена тройная камера с разрешением 50 МП + 12 МП + 10 МП + 10 МП. В телеобъективе (10 МП) есть оптическая стабилизация изображения. Кратность оптического зума без потери качества составляет 3x. Для селфи в новинках используется фронтальный 10-мегапиксельный датчик изображения.

Как и в случае с топовым смартфоном нового поколения, в Samsung Galaxy S22 и Galaxy S22+ установлена однокристальная система Snapdragon 8 Gen1 или Exynos 2200 в зависимости от региона, и опять же, в России будут продавать только версию на фирменном мобильном процессоре южнокорейской компании. Он трудится в тандеме с 8 ГБ оперативной памяти, а вместимость накопителя составляет 128 ГБ в базовой конфигурации и 256 Гб в топовой.

Ёмкость комплектной батареи в обоих случаях упала в сравнении с предшественниками на 300 мА*ч. Стандартная модель теперь оснащается АКБ на 3700 мА*ч с 25-ваттной проводной зарядкой. В среднем брате установлена батарея на 4500 мА*ч, но уже с 45-ваттной подзарядкой. Мощность зарядки беспроводным путём в обоих случаях составляет 15 Вт (по стандарту Qi).

Набор проводных и беспроводных интерфейсов такой же, как в Samsung Galaxy S22 Ultra, поэтому повторяться не будем. Стереодинамики и защита IP68 тоже на месте, а вот поддержку ввода с помощью стилуса S Pen наши герои похвастаться не могут. Программным базисом выступает однокристальная система Android 12 в паре с оболочкой One UI 4.1.

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Стоимость Samsung Galaxy S22 в начальной конфигурации составила 850 евро. Топовый вариант компания оценила в 900 евро. Купить версию Plus с этими же объёмами памяти можно за 1 049 евро и 1 099 евро соответственно. Российские цены станут известны чуть позже.