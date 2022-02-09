Топовая версия обойдётся в $1 100.

Смартфон vivo NEX 5 наконец-то обзавёлся ценником. Правда, пока неофициальным. Вместе со стоимостью смартфона в Сети появились данные о камерах грядущей новинки. Таким образом, почти вся информация о предстоящем флагмане уже известна.

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Для начала напомним, что смартфону обещают топовую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 8 Gen1, аккумулятор ёмкостью 5000 мА*ч и прошивку OriginOS Ocean на базе операционной системы Android 12. Модель получит быструю зарядку мощностью 80 Вт по проводу и 50 Вт беспроводным путём.

В vivo NEX 5 будет использоваться панель AMOLED E5 производства южнокорейской компании Samsung. Матрица, выполненная по технологии LTPO 2.0, будет иметь диагональ 7 дюймов, разрешение WQHD+ и частоту обновления изображения 120 Гц. Естественно, под экраном расположится сканер отпечатков пальцев, а фронтальная камера будет установлена в отверстии вверху по центру, а не на выдвижном блоке, как у большинства моделей NEX. Её разрешение составит 32 МП. В основу ляжет датчик изображения Samsung GD2.

Тыльная камера выглядит куда более привлекательно. Она получит сразу два телеобъектива. Разрешение составит 12 МП для 2-кратного зума и 8 МП для 5-кратного. Сенсоры – Sony IMX663 и OmniVision OD8A10 соответственно. В главном модуле довольно неожиданно будет использоваться матрица Samsung GN1, а не Sony IMX766.

Ультра-широкоугольная камера получит сенсор Sony IMX598 с 48-мегапиксельным разрешением. vivo NEX 5 сможет снимать видео в 4K UHD при 60 FPS, обзаведётся оптической стабилизацией изображения (кроме сверхширокоугольной камеры) и оптикой ZEISS, а максимальная кратность зума (программного) составит 60x.

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Флагман следующего поколения будет продаваться в трёх модификациях. Базовая версия с 8 ГБ оперативки и накопителем ёмкостью 256 ГБ обойдётся в 940 долларов, а топовая с 12 ГБ ОЗУ и хранилищем объёмом 512 ГБ – в 1 100 долларов. Также vivo NEX 5 будет доступен в конфигурации с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти. Стоимость составит 1 020 долларов. Смартфон будет анонсирован до конца нынешнего месяца.