Это мы уже видели (Redmi Note 11 Pro 5G).

Китайская компания Xiaomi готовится представить сразу два новых смартфона под брендом POCO в рамках серии X. Производитель из Поднебесной выпустит обе модели за пределами Поднебесной. Удивительного в этом ничего нет, поскольку смартфоны POCO в Китае не продаются.

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Грядущими новинками станут POCO X4 и POCO X4 Pro. Оба смартфона получат поддержку сотовых сетей пятого поколения. Отметим, что ключевым отличием между POCO X3 и POCO X3 Pro является мобильный процессор – Snapdragon 732G и Snapdragon 860 соответственно. В случае с моделями нового поколения разница между стандартным изданием и версией Pro будет менее значимой.

Во-первых, только старшая модель обзаведётся поддержкой технологии Near Field Communication. Во-вторых, только ей достанется операционная система Android 12 сразу из коробки. Стандартное издание будет работать на базе ОС Android 11. При этом в обоих случаях поверх будет установлено программное обеспечение MIUI 13.

POCO X4 и POCO X4 Pro обзаведутся 6-нанометровой однокристальной системой Snapdragon 695 с поддержкой сетей пятого поколения. Максимальный объём оперативной памяти составит 8 ГБ, а вместимость топового флеш-накопителя в топовой конфигурации – 128 ГБ.

Дуэт нового поколения получит встроенную аккумуляторную батарею на 5000 мА*ч с 67-ваттной быстрой зарядкой. При этом обе модели будут поставляться с адаптером питания соответствующей мощности. На этом общие технические характеристики смартфонов не заканчиваются. Смартфоны получат активную матрицу на органических светодиодах с поддержкой частоты обновления изображения 120 Гц.

В Xiaomi POCO X4 и POCO X4 Pro будет установлена система из трёх камер разрешением 108 МП + 8 МП + 5 МП. Отметим, что пока что ни один смартфон бренда, который появился в 2018 году с Pocophone F1, не может похвастаться 108-мегапиксельной камерой.

Разрешение фронтальной селфи-модуля составит 16 МП. Из прочих технических характеристик смартфонов отметим стереофонические динамики, защиту от брызг по стандарту IP53, гнездо для подключения проводной гарнитуры, а также контроллеры беспроводной связи Bluetooth / Wi-Fi.

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Пока что не совсем понятно, в каких конкретно странах компания Xiaomi планирует продавать модели POCO X4 и POCO X4 Pro. В ряде стран Европы появится модель Redmi Note 11 Pro 5G с идентичными техническими характеристиками. Сейчас производитель из Поднебесной успешно продаёт Redmi Note 10 5G, Redmi Note 10 5G и POCO M3 Pro 5G, которые в техническом плане не отличаются друг от друга. Не исключено, что такой же трюк Xiaomi провернёт ещё раз.