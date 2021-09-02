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Графические ускорители GeForce RTX 3080 Ti, которые были анонсированы в начале лета этого года, постепенно перестают дешеветь. Хотя за три месяца пребывания на рынке их почти никому не удалось купить по рекомендованной цене.

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Издание TechSpot сообщает, что в Соединённых Штатах, где официальная стоимость GeForce RTX 3080 Ti составила 1 199 долларов, за месяц ускоритель подешевел в среднем на лишь на 5%. Если в первый месяц лета за него в среднем просили почти 2 200 долларов, то к июлю стоимость упала почти на 300 долларов. А вот в августе купить графический адаптер в среднем можно за 1 815 долларов.

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В Европе подорожало всё поколение Ampere. Сейчас жителям Старого Света, желающим приобрести одну из моделей GeForce RTX 30, приходится переплачивать почти 60%. Напомним, рекомендованная производителем стоимость GeForce RTX 3080 Ti составила там 1 199 евро.

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В России ситуация такая же, но переплачивать нужно ещё больше. Клиентам магазина «Ситилинк» в среднем нужно выложить из своего кармана порядка 200 000 рублей при рекомендованной цене 116 990 рублей. Самый дорогой графический ускоритель называется Gigabyte AORUS GeForce RTX 3080 Ti XTREME с водяным охлаждением. Он стоит 205 990 рублей.

В то же время видеокарта GeForce RTX 3080 Ti EAGLE всё той же Gigabyte подешевела на 12 000 рублей и сейчас стоит 187 990 рублей, являясь самым доступным предложением в магазине. В ассортименте «Ситилинк» также есть ускорители в исполнении Palit, MSI и ASUS.

Долгое время на старте продаж GeForce RTX 3080 Ti стоили дешевле, чем модели без приставки Ti. Связано это было с блокировкой майнинга. Спустя три месяца цены выровнялись преимущественно за счёт поступления на рынок большого количества карт GeForce RTX 3080 серии Lite Hash Rate, которые являются неэффективными в добыче цифровой валюты.

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Напомним, что летняя новинка построена на базе чипа GA102, который выполняется по нормам 8-нанометрового технологического процесса. GPU вобрал в себя 10 240 ядер CUDA и имеет 80 ядер трассировки лучей. Оперативная память подключается через 384-битную шину. Объём VRAM типа GDDR6X составляет 12 ГБ. Она имеет физическую частоту 1188 МГц, скорость 19 Гбит/сек и пропускную способность 912,4 ГБ/сек. GeForce RTX 3080 Ti практически не уступает в производительности в играх флагманской модели GeForce RTX 3090 стоимостью 1 499 долларов (136 990 рублей в России).