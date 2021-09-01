Snapdragon 778G, 64-Мп камера и экран OLED – появились официальные характеристики Xiaomi 11 Lite NE
Китайская компания Xiaomi готовит к премьере ещё один смартфон Xiaomi 11 Lite. Вероятно, именно эта модель получит приставку NE (New Era или New Edition). Все технические характеристики грядущей новинки попали в базу данных китайского сертификационного бюро TENAA.
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Смартфон будет оборудован мобильным процессором Snapdragon 778G. Он имеет пиковую частоту 2,4 ГГц, поддерживает сети пятого поколения и выполняется по технологии 6 нм. Заметим, что в ассортименте компании есть две версии Xiaomi Mi 11 Lite (ещё с брендингом Mi) – на Snapdragon 732G без 5G и на Snapdragon 780G с 5G.
Новый вариант смартфона намного ближе по параметрам к модификации с поддержкой сетей пятого поколения. В базе данных китайского бюро TENAA указано, что модель будет оборудована аккумулятором ёмкостью 4150 мА*ч. Это означает, что на деле она получит батарею на 4250 мА*ч, как в Xiaomi Mi 11 Lite 5G.
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Сходства на этом не закончатся. Будущая новинка тоже получит панель на органических светодиодах формата FHD+ с частотой обновления 90 Гц, стереофонические динамики, основную камеру разрешением 64 Мп + 8 Мп + 5 Мп и 20-мегапиксельную фронталку. Диагональ панели OLED составит 6,5 дюйма или 6,55 дюйма.
Одним из отличий будет то, что Xiaomi 11 Lite NE обзаведётся встроенным под дисплей сканером отпечатков пальцев, тогда как представленный в конце марта смартфон располагает боковым биометрическим сенсором. Ещё одно отличие – прошивка MIUI 12.5 сразу из коробки в грядущей модели вместо MIUI 12. Программное обеспечение будет построено на основе операционной системы Android 11. Из остального отметим защиту от воды класса IP53, NFC, ИК-порт и быструю 33-ваттную зарядку через USB-C.
По предварительной информации, Xiaomi 11 Lite NE будет продаваться в Европе, тогда как для локального рынка китайская компания выпустит модель Xiaomi CC11. При этом семейство CC (Colorful & Creative) будет включать в себя ещё и версию Pro со 108-мегапиксельной основной камерой. Появится ли продвинутый вариант за пределами Поднебесной, пока что неизвестно.
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